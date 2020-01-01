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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Чоловік, що помер від ускладнень коронавірусу у Луцьку, мав важкі супутні хвороби

Чоловік, що помер від ускладнень коронавірусу у Луцьку, мав важкі супутні хвороби
На Волині протягом останньої доби зареєстрували два летальних випадки від ускладнень коронавірусу. Один із померлих – 59-річний чоловік з Луцька.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін.

За його словами, чоловік з 5 до 14 вересня лікувався від коронавірусу у Волинській обласній клінічній лікарні. Хворий мав важку форму коронавірусу, двобічну пневмонію. Перебіг лікування ускладнювали важкі супутні недуги – цироз печінки та гіпертонічна хвороба.

На жаль, 14 вересня 59-річний лучанин помер. Інший летальний випадок зареєстрували у Любомльському районі.

Зауважимо, що за весь час пандемії від ускладнень хвороби померли 138 волинян. Станом на 16 вересня в області зареєстрували 6504 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 413 у дітей та 736 у медичних працівників. Одужало 4542 особи, з них 303 дитини та 566 медичних працівників.

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Теги: Луцьк, коронавірус, смерть
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При чому тут сезонний грип, якого восьмий місяць як не стало? Пневмонія викликається бактеріями, а не вірусами!
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