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ФК «Волинь» поступилася «Прикарпаттю» в другому раунді Кубка України

ФК «Волинь» поступилася «Прикарпаттю» в другому раунді Кубка України
Футболісти "Волині" і "Прикарпаття" зіграли у другому раунді Кубка України.

Зустріч закінчилася перемогою гостей з рахунком 1:0. У результаті Хрестоносці полишають Кубок України, інформує Суспільне.

Це був перший за останні 10 місяців у Луцьку футбольний матч із глядачами. Кілька днів тому клуб отримав усі необхідні дозволи для того, щоб провести матч з частковою відвідуваністю стадіону в межах 25% його місткості.

Гол у ворота Хрестоносців "Прикарпатці" забили у першому таймі на 29 хвилині гри. Вирішальний м'яч противники забили з пенальті.

ФК "Волинь" сьогодні вивів на поле усі наявні сили. Напередодні клуб повідомив, що перед звітним поєдинком футболісти отримали позитивні результати ПЛР-тестування на COVID-19. В клубі захворіли 8 гравців та 5 осіб з персоналу. Тому головний тренер "Хрестоносців" Василь Сачко на кубковий поєдинок провів ротацію складу.

Нагадаємо, 5 вересня луцькі футболісти на своєму полі поступилися "Кременю" з рахунком 3:2. Це був дебютний матч у своїх клубах для обох тренерів - наставника "Волині" Василя Сачка та Олександра Головка, тренера команди з Кременчука Полтавської області.


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Теги: футбол, Волинь, Прикарпаття, Кубок України
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