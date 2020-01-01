На Волині перевірять, наскільки освітні заклади готові до роботи в умовах пандемії
Сьогодні, 23:25
На виконання доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з метою запобігання поширенню у закладах освіти коронавірусної хвороби на Волині проведуть перевірку.
Про це інформують на сайті Волинської облдержадміністрації.
Відтак, в області створили моніторингову групу.
Як наголосив голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак, відповідна акція – інформаційна, а не каральна, та організована, аби врахувати усі нюанси проведення освітнього процесу у період підвищеної епідемічної небезпеки.
Загалом в Україні перевірять 372 освітні заклади, з них у Волинській області – 14.
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Про це інформують на сайті Волинської облдержадміністрації.
Відтак, в області створили моніторингову групу.
Як наголосив голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак, відповідна акція – інформаційна, а не каральна, та організована, аби врахувати усі нюанси проведення освітнього процесу у період підвищеної епідемічної небезпеки.
Загалом в Україні перевірять 372 освітні заклади, з них у Волинській області – 14.
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На Волині перевірять, наскільки освітні заклади готові до роботи в умовах пандемії
Сьогодні, 23:25