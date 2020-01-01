На Волині перевірять, наскільки освітні заклади готові до роботи в умовах пандемії

Дениса Шмигаля з метою запобігання поширенню у закладах освіти коронавірусної хвороби на Волині проведуть перевірку.



Про це інформують на сайті



Відтак, в області створили моніторингову групу.



Як наголосив голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак, відповідна акція – інформаційна, а не каральна, та організована, аби врахувати усі нюанси проведення освітнього процесу у період підвищеної епідемічної небезпеки.



Загалом в Україні перевірять 372 освітні заклади, з них у Волинській області – 14.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На виконання доручення Прем’єр-міністра Україниз метою запобігання поширенню у закладах освіти коронавірусної хвороби на Волині проведуть перевірку.Про це інформують на сайті Волинської облдержадміністрації Відтак, в області створили моніторингову групу.Як наголосив голова Державної служби якості освіти України, відповідна акція – інформаційна, а не каральна, та організована, аби врахувати усі нюанси проведення освітнього процесу у період підвищеної епідемічної небезпеки.Загалом в Україні перевірять 372 освітні заклади, з них у Волинській області – 14.

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