У двох селах на Волині відключать газ





Про це інформують на сайті



У селі Бірки мешкає 335 абонентів, а у Вітуле - 62 абоненти, загальна кількість - 397 абонентів.



В ході робіт виконають заміну газового обладнання (ШРП). Це дозволить покращити надійність системи газопостачання та підвищити безпеку використання газу у побуті.



"Виходячи з помешкання перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті!", - йдеться в повідомленні.



Відновлять газопостачання 17 вересня, після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях та відсутність заборгованості за спожитий природний газ перед постачальником ТОВ "Волиньгаз Збут" та плату за розподіл (доставку) природного газу АТ "Волиньгаз".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 вересня в зв’язку з заміною газового обладнання у селах Бірки та Вітуле Любешівського району відключать газопостачання з 08:00 год до 17:00 год.Про це інформують на сайті Любешівської громади У селі Бірки мешкає 335 абонентів, а у Вітуле - 62 абоненти, загальна кількість - 397 абонентів.В ході робіт виконають заміну газового обладнання (ШРП). Це дозволить покращити надійність системи газопостачання та підвищити безпеку використання газу у побуті."Виходячи з помешкання перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті!", - йдеться в повідомленні.Відновлять газопостачання 17 вересня, після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях та відсутність заборгованості за спожитий природний газ перед постачальником ТОВ "Волиньгаз Збут" та плату за розподіл (доставку) природного газу АТ "Волиньгаз".

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