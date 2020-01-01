Де у Луцьку та на Волині не буде світла 18 вересня





Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».



Володимир-Волинський район



9:00-17:00/ м Вол.-Волинський вул. Луцька 233а житловий кооператив.



Горохівський район



9:00-17:00. с. Голятин.



Іваничівський район



9:30-16:00. школа с. Морозовичі, ТоЗВ Скай, с. Морозовичі частково, с. Шахтарське, с. Русовичі



10:00-16:00. магазин ФОП Пікута, Автостанція, магазин ФОП Хомяк, магазин ФОП Вишневський, ЕЗ№4 Укртелеком, Адмінбудинок ОТГ, Аптека ФОП Кеба, с. Павлівка вул.Незалежності 1-35, вул.8 березня 1-37



Ківерцівський район



9:00-17:00. М. Ківерці, вул. Деревообробників, буд. 2-12, Цуманська районна лікарня №3, с. Миловиця вул. Гончара, буд. 4, 6, 8, 10, 12, 14а, вул. Л.Українки, буд. (непарні 1-23, 29-41, 51-57), (парні 6-12) вул. Гончара, буд. (непарні 1-37, 35а), (парні 2, 16-22, 26-30).



9:00-16:00. Ківерцівське сільське споживче товариство Сільська рада Тростянець КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" Відділ освіти Ківерцівської РДА, вул. Шевченка,2-78/парні/, вул. Шевченка,1-73/непарні/, ФОП Ковальчук Світлана Анатолівна, ПАТ КБ "Приватбанк" ПАТ ФОП Чечотка Василь Кузьмович Цуманське ВУЖКГ ДВТП "Волиньфармпостач"

ПрАТ "ВОПАС "

ФОП Мороз Михайло Михайлович

ФОП Макара Алла Степанівна

Селищна рада Цумань

ФОП Януль Світлана Олександрівна

УДППЗ "Укрпошта"

Цуманське споживче товариство

Селищна рада Цумань

ФОП Коломечюк Віктор Іванович

ФОП Бондар Людмила Сергіївна

ФОП Ховайло Оксана Володимирівна

Цуманське ВУЖКГ

Дуб Анатолій Володимирович, смт. Цумань вул.Грушевського,

вул. Жовтнева, смт. Цумань

вул.1-го Травня, буд1-79/непарні/,2-46/парні/вул. Васильєва,2,3,5

смт.Цумань

вул.Мирна,4-12, вул.Чехова, буд.1-28,45, свул.Набережна,1-12

вул.Дзержинського, вул.Жукова,1-13,32б, вул.1-го Травня, буд.44-133,



Локачинський район



9:00-15:00. с. Війниця, вул. Луцька.



9:00-17:00. с. Колпитів,

вул. Садова. вул. Нова

с. Заячиці, вул. Набережна,

вул. Степова



місто Луцьк



13:30 до 17:00 відключать електроенергію за такими адресами: вул. Конякіна 7, 7а, 9, 9а, Федорова 3, вул. Гордіюк 20а, 29.



Луцький район



10:00 – 16:00. ФОП Кревський В.А., с. Садів вул. Набережна, Грушевського, Л.Українки.



Любешівський район



10:00-17:00. Прокуратура, Магазин мебелі, Церква, смт. Любешів вул. Вишнева, Толстого, Шкільна, с. Вітуле : школа, магазини, ФАП, ГРС,

с. Діброва: школа, магазини, ФАП, с. Бірки: магазини, АТС, дитячий садок, пошта, адмінприміщення Бірки старостинський округ, аптека, насосна станція, с. Вітулі. Діброва, с. Залаззя(частково), с. Бірки (частково).



Маневицький район



10:00-17:00. Молитовний будинок. с. Чориж



місто Нововолинськ



9:00-17:00. м. Нововолинськ, вул. Рилєєва, м. Нововолинськ: Вул. Тиха.



Рожищенський район



9:00-17:00. с. Переспа (повністю)

с.Тихотин (повністю)

с.Бортяхівка (повністю)

с.Тихотин (повністю)

с.Бортяхівка (повністю)

с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)

м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”, м. Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.

с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Молодіжна.

с.Сокіл (повністю)

с.Навіз (повністю)

с.Навіз (повністю).

с.Кобче будівля ремайстерні.

с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.

с.Вітоніж торговий кіоск, с. Вітоніж вул.1 Травня, Миру.

с.Навіз магазини, магазин-бар, ГРП, с.Навіз вул.Журавлина, Першотравнева, Молодіжна.

с.Мильськ вул.Гранична, 2-28,5-17.

м.Рожище салон ритуальних послуг, м.Рожище вул.24 Серпня, Заньковецької.



Старовижівський район



10:00-16:00. Старовижівська ДЛГ, ПП Воробець, Паливоторф, ПП Савлук, Старовижівський комунгосп, Дорбуд, Родючість, Терцет, ЮМС, ППЗінчук, ПП Боярчук, Волиньгаз, Агробуд, Соцзабез, СУД,ПП Івчик,, ПП Маркевич, ПП Бащук, ПП Редькович, Автостанція, Вишка моб зязку Київстар, кафе-магазин Волинянка, Смт Стара Вижівка вул Дачна, Лісова, Завокзальна, Будівельників, Франка, Незалежності, Залізнична, Лугова, Коцюбинського, Поліська, Проектна, Карбишева, Піонерська, Меліоративна, Чорновола, Скороводи, Заводська, Гагаріна, Володимирська, Підлісна, Заміська,Івасюка, Садова, Привітна , Партизанська, Шевченка, Ватутіна,Т травнева, Польова



Турійський район



9:00-15:30. Туличівська с/р- клуб, школа, ФАП, ТРСТ- магазин, с. Літин вул. Шкільна, Шустачука, с.Поляна





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».9:00-17:00/ м Вол.-Волинський вул. Луцька 233а житловий кооператив.9:00-17:00. с. Голятин.9:30-16:00. школа с. Морозовичі, ТоЗВ Скай, с. Морозовичі частково, с. Шахтарське, с. Русовичі10:00-16:00. магазин ФОП Пікута, Автостанція, магазин ФОП Хомяк, магазин ФОП Вишневський, ЕЗ№4 Укртелеком, Адмінбудинок ОТГ, Аптека ФОП Кеба, с. Павлівка вул.Незалежності 1-35, вул.8 березня 1-379:00-17:00. М. Ківерці, вул. Деревообробників, буд. 2-12, Цуманська районна лікарня №3, с. Миловиця вул. Гончара, буд. 4, 6, 8, 10, 12, 14а, вул. Л.Українки, буд. (непарні 1-23, 29-41, 51-57), (парні 6-12) вул. Гончара, буд. (непарні 1-37, 35а), (парні 2, 16-22, 26-30).9:00-16:00. Ківерцівське сільське споживче товариство Сільська рада Тростянець КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" Відділ освіти Ківерцівської РДА, вул. Шевченка,2-78/парні/, вул. Шевченка,1-73/непарні/, ФОП Ковальчук Світлана Анатолівна, ПАТ КБ "Приватбанк" ПАТ ФОП Чечотка Василь Кузьмович Цуманське ВУЖКГ ДВТП "Волиньфармпостач"ПрАТ "ВОПАС "ФОП Мороз Михайло МихайловичФОП Макара Алла СтепанівнаСелищна рада ЦуманьФОП Януль Світлана ОлександрівнаУДППЗ "Укрпошта"Цуманське споживче товариствоСелищна рада ЦуманьФОП Коломечюк Віктор ІвановичФОП Бондар Людмила СергіївнаФОП Ховайло Оксана ВолодимирівнаЦуманське ВУЖКГДуб Анатолій Володимирович, смт. Цумань вул.Грушевського,вул. Жовтнева, смт. Цуманьвул.1-го Травня, буд1-79/непарні/,2-46/парні/вул. Васильєва,2,3,5смт.Цуманьвул.Мирна,4-12, вул.Чехова, буд.1-28,45, свул.Набережна,1-12вул.Дзержинського, вул.Жукова,1-13,32б, вул.1-го Травня, буд.44-133,9:00-15:00. с. Війниця, вул. Луцька.9:00-17:00. с. Колпитів,вул. Садова. вул. Новас. Заячиці, вул. Набережна,вул. Степова13:30 до 17:00 відключать електроенергію за такими адресами: вул. Конякіна 7, 7а, 9, 9а, Федорова 3, вул. Гордіюк 20а, 29.10:00 – 16:00. ФОП Кревський В.А., с. Садів вул. Набережна, Грушевського, Л.Українки.10:00-17:00. Прокуратура, Магазин мебелі, Церква, смт. Любешів вул. Вишнева, Толстого, Шкільна, с. Вітуле : школа, магазини, ФАП, ГРС,с. Діброва: школа, магазини, ФАП, с. Бірки: магазини, АТС, дитячий садок, пошта, адмінприміщення Бірки старостинський округ, аптека, насосна станція, с. Вітулі. Діброва, с. Залаззя(частково), с. Бірки (частково).10:00-17:00. Молитовний будинок. с. Чориж9:00-17:00. м. Нововолинськ, вул. Рилєєва, м. Нововолинськ: Вул. Тиха.9:00-17:00. с. Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”, м. Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Молодіжна.с.Сокіл (повністю)с.Навіз (повністю)с.Навіз (повністю).с.Кобче будівля ремайстерні.с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.с.Вітоніж торговий кіоск, с. Вітоніж вул.1 Травня, Миру.с.Навіз магазини, магазин-бар, ГРП, с.Навіз вул.Журавлина, Першотравнева, Молодіжна.с.Мильськ вул.Гранична, 2-28,5-17.м.Рожище салон ритуальних послуг, м.Рожище вул.24 Серпня, Заньковецької.10:00-16:00. Старовижівська ДЛГ, ПП Воробець, Паливоторф, ПП Савлук, Старовижівський комунгосп, Дорбуд, Родючість, Терцет, ЮМС, ППЗінчук, ПП Боярчук, Волиньгаз, Агробуд, Соцзабез, СУД,ПП Івчик,, ПП Маркевич, ПП Бащук, ПП Редькович, Автостанція, Вишка моб зязку Київстар, кафе-магазин Волинянка, Смт Стара Вижівка вул Дачна, Лісова, Завокзальна, Будівельників, Франка, Незалежності, Залізнична, Лугова, Коцюбинського, Поліська, Проектна, Карбишева, Піонерська, Меліоративна, Чорновола, Скороводи, Заводська, Гагаріна, Володимирська, Підлісна, Заміська,Івасюка, Садова, Привітна , Партизанська, Шевченка, Ватутіна,Т травнева, Польова9:00-15:30. Туличівська с/р- клуб, школа, ФАП, ТРСТ- магазин, с. Літин вул. Шкільна, Шустачука, с.Поляна

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