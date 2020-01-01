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У працівника обчислювального центру у Луцьку виявили коронавірус

У працівника обчислювального центру у Луцьку виявили коронавірус
У працівника Міського обчислювального центру міста Луцька виявили коронавірусну інфекцію.

Про це повідомили на сторінці Центру надання адміністративних послуг у Facebook.

Зазначили, що установа припинає прийом громадян до 21 вересня. При необхідності, усі питання можна з’ясувати в телефонному режимі: (0332) 28-28- 70, 28-28-73.

Довідково: міський обчислювальний центр займається централізованою комп’ютерною системою обліку і прийому комунальних платежів.

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Теги: МОЦ, коронавірус, ЦНАП, Луцьк, Волинь
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