У працівника обчислювального центру у Луцьку виявили коронавірус
Сьогодні, 12:10
У працівника Міського обчислювального центру міста Луцька виявили коронавірусну інфекцію.
Про це повідомили на сторінці Центру надання адміністративних послуг у Facebook.
Зазначили, що установа припинає прийом громадян до 21 вересня. При необхідності, усі питання можна з’ясувати в телефонному режимі: (0332) 28-28- 70, 28-28-73.
Довідково: міський обчислювальний центр займається централізованою комп’ютерною системою обліку і прийому комунальних платежів.
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Про це повідомили на сторінці Центру надання адміністративних послуг у Facebook.
Зазначили, що установа припинає прийом громадян до 21 вересня. При необхідності, усі питання можна з’ясувати в телефонному режимі: (0332) 28-28- 70, 28-28-73.
Довідково: міський обчислювальний центр займається централізованою комп’ютерною системою обліку і прийому комунальних платежів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Дві смерті і 89 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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