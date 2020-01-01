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Дівчина з Волині продавала в Інтернеті віртуальні троянди

Дівчина з Волині продавала в Інтернеті віртуальні троянди
У Горохівському районі викрили 24-річну місцеву жительку у низці шахрайств.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

Жінка створила в соціальній мережі фейкову сторінку, на якій розміщувала оголошення про продаж неіснуючих саджанців троянд. Довірливі покупці перераховували на картку зловмисниці гроші, а взамін нічого не отримували.

Правоохоронці у рамках кримінального провадження провели 4 санкціонованих обшуки, під час яких вилучили ряд речових доказів, зокрема, комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони.

Жінці повідомили про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів. Нині встановили її причетність до скоєння двох таких кримінальних правопорушень.

Триває слідство.


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Теги: шахрайство, волинянка, фейкова сторінка
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