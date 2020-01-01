Дівчина з Волині продавала в Інтернеті віртуальні троянди





Про це



Жінка створила в соціальній мережі фейкову сторінку, на якій розміщувала оголошення про продаж неіснуючих саджанців троянд. Довірливі покупці перераховували на картку зловмисниці гроші, а взамін нічого не отримували.



Правоохоронці у рамках кримінального провадження провели 4 санкціонованих обшуки, під час яких вилучили ряд речових доказів, зокрема, комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони.



Жінці повідомили про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів. Нині встановили її причетність до скоєння двох таких кримінальних правопорушень.



Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохівському районі викрили 24-річну місцеву жительку у низці шахрайств.Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.Жінка створила в соціальній мережі фейкову сторінку, на якій розміщувала оголошення про продаж неіснуючих саджанців троянд. Довірливі покупці перераховували на картку зловмисниці гроші, а взамін нічого не отримували.Правоохоронці у рамках кримінального провадження провели 4 санкціонованих обшуки, під час яких вилучили ряд речових доказів, зокрема, комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони.Жінці повідомили про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів. Нині встановили її причетність до скоєння двох таких кримінальних правопорушень.Триває слідство.

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