Дівчина з Волині продавала в Інтернеті віртуальні троянди
Сьогодні, 13:05
У Горохівському районі викрили 24-річну місцеву жительку у низці шахрайств.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Жінка створила в соціальній мережі фейкову сторінку, на якій розміщувала оголошення про продаж неіснуючих саджанців троянд. Довірливі покупці перераховували на картку зловмисниці гроші, а взамін нічого не отримували.
Правоохоронці у рамках кримінального провадження провели 4 санкціонованих обшуки, під час яких вилучили ряд речових доказів, зокрема, комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони.
Жінці повідомили про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів. Нині встановили її причетність до скоєння двох таких кримінальних правопорушень.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Жінка створила в соціальній мережі фейкову сторінку, на якій розміщувала оголошення про продаж неіснуючих саджанців троянд. Довірливі покупці перераховували на картку зловмисниці гроші, а взамін нічого не отримували.
Правоохоронці у рамках кримінального провадження провели 4 санкціонованих обшуки, під час яких вилучили ряд речових доказів, зокрема, комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони.
Жінці повідомили про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів. Нині встановили її причетність до скоєння двох таких кримінальних правопорушень.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дівчина з Волині продавала в Інтернеті віртуальні троянди
Сьогодні, 13:05
Повідомили, коли в аптеках Волині з'явиться вакцина проти грипу
Сьогодні, 13:00
Кондиціонери та зарядки для телефонів: нові тролейбуси курсуватимуть у Луцьку з наступного місяця
Сьогодні, 12:49
В Україні узаконили дистанційну торгівлю ліками
Сьогодні, 12:38