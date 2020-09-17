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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У МОЗ розповіли, як хворим на коронавірус проголосувати на місцевих виборах

У МОЗ розповіли, як хворим на коронавірус проголосувати на місцевих виборах
Громадяни України, які хворіють на коронавірусну хворобу COVID-19 чи мають підозру на коронавірус, зможуть проголосувати на місцевих виборах вдома, якщо подадуть заявку до 23 жовтня включно.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, відповідаючи на запитання під час брифінгу 17 вересня, пише УП.

Голову МОЗ запитали, чи зможуть проголосувати на місцевих виборах люди, яким встановили діагноз чи які мають підозру на нього.

"Звичайно, зможуть: це конституційне право будь-якої людини – голосувати, приймати участь у виборах.

Якщо людина перебуває з COVID-19, вона повинна звернутися до територіальної виборчої комісії – якщо мені не зраджує пам'ять, то до 20-ї години останньої п’ятниці перед днем голосування – і залишити заяву, що вона повинна проголосувати на дому у зв’язку з коронавірусною хворобою.

У день голосування приїде комісія "на дом". Звичайно, приїдуть у всіх засобах захисту – так, як це повинно бути", - сказав Степанов.

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Теги: місцеві вибори, хворі на коронавірус, МОЗ
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