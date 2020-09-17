У МОЗ розповіли, як хворим на коронавірус проголосувати на місцевих виборах





Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, відповідаючи на запитання під час брифінгу 17 вересня,



Голову МОЗ запитали, чи зможуть проголосувати на місцевих виборах люди, яким встановили діагноз чи які мають підозру на нього.



"Звичайно, зможуть: це конституційне право будь-якої людини – голосувати, приймати участь у виборах.



Якщо людина перебуває з COVID-19, вона повинна звернутися до територіальної виборчої комісії – якщо мені не зраджує пам'ять, то до 20-ї години останньої п’ятниці перед днем голосування – і залишити заяву, що вона повинна проголосувати на дому у зв’язку з коронавірусною хворобою.



У день голосування приїде комісія "на дом". Звичайно, приїдуть у всіх засобах захисту – так, як це повинно бути", - сказав Степанов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадяни України, які хворіють на коронавірусну хворобу COVID-19 чи мають підозру на коронавірус, зможуть проголосувати на місцевих виборах вдома, якщо подадуть заявку до 23 жовтня включно.Про це повідомив міністр охорони здоров’я, відповідаючи на запитання під час брифінгу 17 вересня, пише УП.Голову МОЗ запитали, чи зможуть проголосувати на місцевих виборах люди, яким встановили діагноз чи які мають підозру на нього."Звичайно, зможуть: це конституційне право будь-якої людини – голосувати, приймати участь у виборах.Якщо людина перебуває з COVID-19, вона повинна звернутися до територіальної виборчої комісії – якщо мені не зраджує пам'ять, то до 20-ї години останньої п’ятниці перед днем голосування – і залишити заяву, що вона повинна проголосувати на дому у зв’язку з коронавірусною хворобою.У день голосування приїде комісія "на дом". Звичайно, приїдуть у всіх засобах захисту – так, як це повинно бути", - сказав Степанов.

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