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У місті на Волині заборонили роботу гральних закладів

У місті на Волині заборонили роботу гральних закладів
У Нововолинську заборонили роботу будь-яких гральних закладів.

Про це інформують на сайті Нововолинської міської ради.

З метою захисту моральності та здоров’я жителів Нововолинська, недопущення використання власності на шкоду людині і суспільству міська рада своїм рішенням від 17 вересня заборонила створення та функціонування будь–яких гральних закладів (казино, залів гральних автоматів, букмекерських пунктів та інших закладів, призначених для проведення азартних ігор) на території міста.

"Виконавчому комітету та виконавчим органам Нововолинської міської ради утриматись від надання погоджень та дозволів, а також від будь–якого іншого сприяння відкриттю та функціонуванню гральних закладів на території Нововолинської міської ради", – йдеться у рішенні міської ради.

Дане рішення депутати вирішили надіслати до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, обраних від Волинської області, та Волинській обласній раді.

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Теги: Нововолинськ, гральні заклади, заборона
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