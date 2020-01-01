20 вересня – День працівника лісу та національний День батька: традиції та прикмети цього дня

День працівника лісу. Свято засноване на підтримку працівників лісового господарства. Воно відзначається щорічно в третю неділю вересня. День працівника лісу відзначається в Україні з 1993 року.



Також в Україні святкують Національний День Батька. Це неофіційне свято, а дата запропонована низкою громадських організацій. Традиційні святкові заходи підкреслюють важливість ролі батька і сім'ї в цілому, – пише







Яке православне свято



В цей день, 20 вересня, православні відзначають Луків день або свято преподобного Луки Каппадокійського. Святий Лука був родом з міста Каппадокії. Він увійшов в історію як третій ігумен Спасової обителі, яку прозвали в народі "Глибокі річки". Всі мешканці монастиря вели аскетичний спосіб життя і дотримувалися постійний пост, що межує з голодуванням. Щоденною турботою ченців було поширення слова Божого серед людей. Святий Лука відрізнявся від інших особливою побожністю і справедливістю.



Крім того, 20 вересня вшановується пам'ять мученика Созонта. Созонт - юний пастух з Кілікії - жив наприкінці III століття. Промови його подобалися людям, багато з них прийняли хрещення. Одного разу Созонт задрімав під могутнім дубом біля чистого джерела. І було йому видіння, що місце це прославилося чудесами та зціленнями. Залишивши овець іншому пастуху, він відправився в язичницьке капище, де відламав від золотого ідола руку, розтрощив її на друзки і роздав жебракам. Не бажаючи, щоб хтось постраждав за нього, він відправився до правителя Максиміана. Після довгих мук Созонт віддав свою душу Господу, біля гробу його відбулося багато чудес, а джерело, де йому було видіння, стало цілющим.







Які традиції на свято



День Луки в народі вважався сумним святом - він знаменував кінець "бабиного літа", крім того, жінки в цей день від цибулі плачуть, коли починають чистити для будь-яких солінь. Дівчата, заплітаючи цибулю в коси, як завжди, ворожили. Просили святого Луку, щоб дав він їм такі ж золотаві і тугі коси, які вони з лука в'яжуть. А святий Лука спеціально сльози на дівчат насилав - для їх же користі. Селяни говорили так: "наплачешся над цибулею - легше з часткою дівочої розлучатися, заміж виходити". Адже починалася весільна пора. 20 вересня починалися гуляння парубків, оскільки після завершення польових робіт юнаки йшли на службу. Їм давали трохи часу для того, щоб відпочити і розважитися. Так що, хлопці одягали святковий одяг і ходили в гості, влаштовували жартівливі бійки, брали участь в іграх.







Іменини



День ангела святкують: Андрій, Василь, Іван, Лука (Лукіян), Макар, Олександр, Сава (Савватій)



Що не можна робити



Давати чи позичати гроші і хліб в Луків день – до неприємностей.

Що можна робити 20 вересня



У цей день заведено посваритися через якесь дріб'язкове питання, а за столом помиритися, щоб ні з ким не конфліктувати протягом усього року.



Якщо ви загадаєте бажання в цей день – воно здійсниться.



Що сталося у цей день



1187 - Саладін почав облогу Єрусалиму проти хрестоносців.



1378 - одночасно обрані двоє Пап - Урбан VI і Клемент VII. У католицькій церкві почалася Велика Смута (Схизма), що тривала майже 40 років.



1519 - початок експедиції Фернана Магеллана.



1792 - у Франції дозволені розлучення.



1854 - битва на Альмі в ході Кримської війни.



1870 - завершено об'єднання Італії. Італійські війська зайняли Папську область і увійшли в Рим, який був проголошений столицею королівства. Папа Пій IX (Pius PP. IX) відмовився вести переговори з новою владою, віддалився в свій палац у Ватикані і оголосив себе і своїх наступників на папському престолі "ватиканськими бранцями". Таке положення зберігалося до 1929 року.



1909 - англійський парламент схвалив південноафриканську конституцію, в якій офіційними мовами були визнані англійською і голландською.



1917 - канадський парламент надав право голосу матерям, дружинам і сестрам солдатів, які воюють на фронті.



1946 - відкриття першого Каннського кінофестивалю.



1991 – створена Служба безпеки України.



1997 - Елтон Джон в п'ятий раз очолив британський хіт-парад зі старою піснею "Candle in the Wind", яку він присвятив пам'яті загиблої принцеси Діани.



2008 – відкриття першого в Україні IMAX кінотеатру.



Народні прикмети на 20 вересня



Шишки на деревах закрилися – до дощу.

Журавлі летять високо – до холодної осені.

Багато лушпиння на цибулі – до суворої зими.

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