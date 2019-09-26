Волинський ляльковий театр відкрив сезон в умовах карантину





Задля безпеки відвідувачів театр працюватиме з дотриманням карантинних вимог. Про це інформують на



20 вересня о 12.00 годині театр ляльок розпочав новий театральний сезон. Маленькі глядачі мали можливість побачити прем’єру вистави «Мауглі» лауреата Нобелівської премії Редьярда Кіплінга.



У роботі театру цього річ відбулись зміни. З 26 вересня вистави відбуватимуться щосуботи та щонеділі. Об 11.00 та о 14.00 годині. Каса театру працює щодня з 10.00 до 14.00, крім понеділка.



Задля безпеки театр працюватиме з дотриманням усіх протиепідемічних норм та рекомендацій МОЗ України на період карантину. Заповненість залу становитиме не більше 50% глядацьких місць.



«Не забудьте взяти із собою захисну маску, пам’ятайте про гігієну рук та дотримуйтесь соціальної дистанції», - нагадує глядачам та батькам адміністрація лялькового театру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський академічний обласний театр ляльок розпочав свій 45-ий театральний сезон прем'єрою вистави "Мауглі".Задля безпеки відвідувачів театр працюватиме з дотриманням карантинних вимог. Про це інформують на сайті театру 20 вересня о 12.00 годині театр ляльок розпочав новий театральний сезон. Маленькі глядачі мали можливість побачити прем’єру вистави «Мауглі» лауреата Нобелівської премії Редьярда Кіплінга.У роботі театру цього річ відбулись зміни. З 26 вересня вистави відбуватимуться щосуботи та щонеділі. Об 11.00 та о 14.00 годині. Каса театру працює щодня з 10.00 до 14.00, крім понеділка.Задля безпеки театр працюватиме з дотриманням усіх протиепідемічних норм та рекомендацій МОЗ України на період карантину. Заповненість залу становитиме не більше 50% глядацьких місць.«Не забудьте взяти із собою захисну маску, пам’ятайте про гігієну рук та дотримуйтесь соціальної дистанції», - нагадує глядачам та батькам адміністрація лялькового театру.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію