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Волинський ляльковий театр відкрив сезон в умовах карантину

Волинський ляльковий театр відкрив сезон в умовах карантину
Волинський академічний обласний театр ляльок розпочав свій 45-ий театральний сезон прем'єрою вистави "Мауглі".

Задля безпеки відвідувачів театр працюватиме з дотриманням карантинних вимог. Про це інформують на сайті театру.

20 вересня о 12.00 годині театр ляльок розпочав новий театральний сезон. Маленькі глядачі мали можливість побачити прем’єру вистави «Мауглі» лауреата Нобелівської премії Редьярда Кіплінга.

У роботі театру цього річ відбулись зміни. З 26 вересня вистави відбуватимуться щосуботи та щонеділі. Об 11.00 та о 14.00 годині. Каса театру працює щодня з 10.00 до 14.00, крім понеділка.

Задля безпеки театр працюватиме з дотриманням усіх протиепідемічних норм та рекомендацій МОЗ України на період карантину. Заповненість залу становитиме не більше 50% глядацьких місць.

«Не забудьте взяти із собою захисну маску, пам’ятайте про гігієну рук та дотримуйтесь соціальної дистанції», - нагадує глядачам та батькам адміністрація лялькового театру.

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Теги: театр ляльок, сезон, відкриття, вистава
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