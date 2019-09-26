Волинський ляльковий театр відкрив сезон в умовах карантину
Сьогодні, 21:48
Волинський академічний обласний театр ляльок розпочав свій 45-ий театральний сезон прем'єрою вистави "Мауглі".
Задля безпеки відвідувачів театр працюватиме з дотриманням карантинних вимог. Про це інформують на сайті театру.
20 вересня о 12.00 годині театр ляльок розпочав новий театральний сезон. Маленькі глядачі мали можливість побачити прем’єру вистави «Мауглі» лауреата Нобелівської премії Редьярда Кіплінга.
У роботі театру цього річ відбулись зміни. З 26 вересня вистави відбуватимуться щосуботи та щонеділі. Об 11.00 та о 14.00 годині. Каса театру працює щодня з 10.00 до 14.00, крім понеділка.
Задля безпеки театр працюватиме з дотриманням усіх протиепідемічних норм та рекомендацій МОЗ України на період карантину. Заповненість залу становитиме не більше 50% глядацьких місць.
«Не забудьте взяти із собою захисну маску, пам’ятайте про гігієну рук та дотримуйтесь соціальної дистанції», - нагадує глядачам та батькам адміністрація лялькового театру.
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Задля безпеки відвідувачів театр працюватиме з дотриманням карантинних вимог. Про це інформують на сайті театру.
20 вересня о 12.00 годині театр ляльок розпочав новий театральний сезон. Маленькі глядачі мали можливість побачити прем’єру вистави «Мауглі» лауреата Нобелівської премії Редьярда Кіплінга.
У роботі театру цього річ відбулись зміни. З 26 вересня вистави відбуватимуться щосуботи та щонеділі. Об 11.00 та о 14.00 годині. Каса театру працює щодня з 10.00 до 14.00, крім понеділка.
Задля безпеки театр працюватиме з дотриманням усіх протиепідемічних норм та рекомендацій МОЗ України на період карантину. Заповненість залу становитиме не більше 50% глядацьких місць.
«Не забудьте взяти із собою захисну маску, пам’ятайте про гігієну рук та дотримуйтесь соціальної дистанції», - нагадує глядачам та батькам адміністрація лялькового театру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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