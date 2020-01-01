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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

За два дні у Луцьку троє людей померли від ускладнень коронавірусу: які супутні хвороби вони мали

За два дні у Луцьку троє людей померли від ускладнень коронавірусу: які супутні хвороби вони мали
У Луцьку за 18 та 19 вересня від ускладнень коронавірусу померли троє пацієнтів Волинської обласної інфекційної лікарні та Волинської обласної клінічної лікарні. Дані про померлих увійшли в статистику за 20 вересня.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін.

За словами посадовця, усі троє померлих мали важкі супутні хвороби та важку форму коронавірусу, двоє з них – люди пенсійного віку.

Так, 18 вересня померла пенсіонерка 1944 року народження, яка захворіла 3 вересня. З 14 до 18 вересня вона перебувала у інфекційній лікарні. Жінка мала двобічну пневмонію. Серед супутніх хвороб – цукровий діабет другого типу.

19 вересня померла жінка 1964 року народження. Вона захворіла 28 серпня. З 9 до 19 вересня перебувала в обласній лікарні. Теж мала двобічну пневмонію. Супутні хвороби – цукровий діабет другого тип, гіпертонічна хвороба, ожиріння.

Цього ж дня, 19 вересня, помер чоловік 1946 року народження. Захворів 31 серпня. З 7 до 19 вересня перебував в інфекційній лікарні. Мав двобічну пневмонію. Супутні недуги – дифузний кардіосклероз, цироз печінки.

Зауважимо, з початку пандемії на Волині від ускладнень коронавірусу померли 146 людей. Майже усі вони мали важкі супутні хвороби.

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Теги: коронавірус, летальність, Луцьк, Володимир Лотвін
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