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На Волині затримали злодія, який обкрадав дачі

На Волині затримали злодія, який обкрадав дачі
У Володимирі-Волинському поліцейські затримали злодія.

Такк, поліцейські під час відпрацювання дачного масиву затримали раніше судимого 31-річного чоловіка без постійного місця проживання, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Правоохоронці встановили, що громадянин причетний до вчинення низки крадіжок із дачних будинків.

Слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні трьох злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану із проникненням. Суд обрав зловмисникові запобіжний захід – тримання під вартою.



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Теги: дача, злодій
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