На Волині затримали злодія, який обкрадав дачі
Сьогодні, 12:49
У Володимирі-Волинському поліцейські затримали злодія.
Такк, поліцейські під час відпрацювання дачного масиву затримали раніше судимого 31-річного чоловіка без постійного місця проживання, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Правоохоронці встановили, що громадянин причетний до вчинення низки крадіжок із дачних будинків.
Слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні трьох злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану із проникненням. Суд обрав зловмисникові запобіжний захід – тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Такк, поліцейські під час відпрацювання дачного масиву затримали раніше судимого 31-річного чоловіка без постійного місця проживання, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Правоохоронці встановили, що громадянин причетний до вчинення низки крадіжок із дачних будинків.
Слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні трьох злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану із проникненням. Суд обрав зловмисникові запобіжний захід – тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі на смерть збили пішохода
Сьогодні, 13:04
Якою була вулиця Градний Узвіз у Луцьку у 19 столітті. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 12:54
На Волині затримали злодія, який обкрадав дачі
Сьогодні, 12:49
В Україні за вихідні на COVID-19 захворіло 148 правоохоронців
Сьогодні, 12:20
За два дні у Луцьку троє людей померли від ускладнень коронавірусу: які супутні хвороби вони мали
Сьогодні, 12:15