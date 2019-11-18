Як зміцнити імунітет: практичні поради від волинської лікарки

В осінньо-зимову пору людський організм особливо вразливий до різноманітних "болячок" через ослаблений імунітет. А одним зі способів його підвищити є правильне та здорове харчування. Тож які продукти необхідні у щоденному раціоні, як правильно їх компонувати, аби залишатися здоровими та сповненими сил у холодну пору року – розповідає медична директорка КНП «Любомльське ТМО Любомльської районної ради»Про це повідомляють на сторінці медзакладу у Facebook.Імунна система – це власна система захисту нашого організму від зовнішніх патогенів (вірусів, мікроорганізмів, грибів, паразитів) та внутрішніх «поламаних» клітин. Існує дві категорії імунного захисту – вроджений (загальний неспецифічний) та набутий (специфічний) проти конкретного виду патогенів, наприклад, антитіла проти різних вірусів.Міцний імунітет може захистити від багатьох бактерій та вірусів. Навіть якщо ви захворієте, то хвороба має пройти швидше, легше та без ускладнень.Сучасні наукові дослідження не мають однозначної достеменної відповіді про всі тонкощі взаємозв’язків, що зумовлюють зниження імунітету людини. Проте чим більш збалансованим буде стан організму, то краще імунна система захищатиме від патогенів і пухлин.Причинами зниження імунітету є нездоровий спосіб життя, хронічний стрес, хронічне недосипання, незбалансоване харчування, дефіцит вітамінів та мікроелементів в їжі, відсутність достатнього фізичного навантаження; зайва вага, літній вік, інфекції, що викликають імунодефіцитні стани.Для зміцнення імунітету людям варто регулярно споживати велику кількість овочів та фруктів, достатньо спати (намагатися лягти спати до 11 вечора), уникати тривалого стресу, намагайтеся мінімізувати дію стресу, не курити, якщо вживати алкоголь, то, принаймні, дотримуватися добового ліміту, регулярно виконувати фізичні вправи, підтримувати вагу тіла в межах норми, намагатися уникати інфекції, мити руки та готувати їжу відповідально.Щоб захисні сили організму працювали на повну потужність, ваш раціон має бути збалансованим. Тобто ключовим тут є не конкретні продукти в щоденному меню, а сама культура прийому їжі.По-перше, ніколи не пропускайте основних прийомів їжі: сніданок, обід і вечеря мають бути завжди, а перекуси на ходу мусять відійти в минуле. По-друге, не відмовляйтесь від сезонних і місцевих продуктів. По-третє, сміливо скорочуйте вживання цукру, солі, алкоголю та споживайте лише необхідну кількість калорій.Понаднормове надходження будь-яких вітамінів та мінералів не покращує імунітет. Наприклад, доволі тривалий час вважалось, що прийом вітаміну С у великих дозах може мати лікувальний та профілактичний ефект, але це твердження не пройшло перевірку дослідженнями. Інша справа – це дефіцитні стани, які самі по собі роблять організм людини сприятливим до виникнення різних хвороб. В Україні доволі поширений дефіцит вітаміну D, йоду, фтору, заліза у деяких групах населення, але рішення про додатковий прийом краще приймати разом з вашим сімейним лікарем.Серед продуктів, що підвищують імунітет, мають бути кольорові овочі та фрукти, багаті на антиоксиданти - речовини, що захищають організм від дії шкідливих речовин. Клітковина, що міститься в овочах, фруктах, зернових, горіхах і насінні, є запорукою здорового кишківника та життєздатності «дружньої» мікрофлори всередині нього. Можна придбати клітковину, наприклад, із кунжуту чи льону.Пийте ягідні та трав’яні чаї. Шипшиновий чай, багатий на вітамін С, буде особливо корисний. Споживайте сухофрукти, наприклад, курагу чи сушені яблука. Правильно замороженні ягоди – чудове джерело корисних речовин для укріплення імунітету восени та взимку. Риба – джерело омега-3 поліненасичених жирних кислот – також є важливим компонентом здорового харчування. Практикуйте принаймні двічі на тиждень «рибні дні».Рослинне джерело деяких омега-3 поліненасичених жирних кислот – це олія льону. Здавна наші бабусі й дідусі вживали часник і цибулю, щоб не захворіти. Така дієта має сенс, оскільки до складу цих продуктів входять фітонциди, що допомагають боротися з патогенами. У східній кухні з цією ж метою використовували куркуму, імбир. Замініть сир високої жирності на низьку жирність - 5-9% і кисло-молочні продукти на - 1,5-2,5% жирності. Адже жир і жиророзчинні вітаміни захищають ваші легені.Крім того, кисло-молочні продукти є пробіотиками і покращують функцію кишечника.