На Волині збільшилася кількість хворих на COVID-19





Про це розповіла головний державний санітарний лікар у Волинській області Наталія Янко в ході сьогоднішнього засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, повідомляє пресслужба Волинської ОДА.



Відтак, Наталія Янко розповіла, становище в області залишається напруженим, спостерігається тенденція до збільшення хворих на COVID-19. Кількість нових випадків захворювання становить 583 проти 470 попереднього тижня. Тобто приріст проти минулого тижня складає 24%.



Щодо загальної кількості захворілих, то з початку епіднагляду в області зареєстрували майже 7 тис. осіб. Понад 11% від усіх захворілих становлять медичні працівники (782 осіб). Відсоток завершених випадків в області становить 72% (одужало понад 4,8 тис. волинян).



В цілому по області зареєстрували 146 летальних випадків. За останню добу від COVID-19



«Показник завантаженості ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом 1-ї хвилі, за останніх 5 днів не перевищує рекомендований (більш як 50 відсотків) і коливається в межах 46 – 49%», - повідомила головний державний санітарний лікар області.



В області методом ПЛР на виявлення коронавірусу всього обстежили понад 45 тис. осіб (приватними лабораторіями – 2,5 тис., Волинським обласним лабораторним центром – близько 43 тис.). Методом ІФА обстежили – понад 48 тис. осіб (в тому числі приватними лабораторіями – понад 800 осіб, комунальними лікувальними закладами – понад 46 тис., Волинським обласним лабораторним центром – близько 900 осіб). У понад 6 тис. осіб виявили антитіла до нового коронавірусу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині зросла кількість хворих на коронавірусну інфекцію, порівнюючи із попереднім тижнем.Про це розповіла головний державний санітарний лікар у Волинській областів ході сьогоднішнього засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Відтак, Наталія Янко розповіла, становище в області залишається напруженим, спостерігається тенденція до збільшення хворих на COVID-19. Кількість нових випадків захворювання становить 583 проти 470 попереднього тижня. Тобто приріст проти минулого тижня складає 24%.Щодо загальної кількості захворілих, то з початку епіднагляду в області зареєстрували майже 7 тис. осіб. Понад 11% від усіх захворілих становлять медичні працівники (782 осіб). Відсоток завершених випадків в області становить 72% (одужало понад 4,8 тис. волинян).В цілому по області зареєстрували 146 летальних випадків. За останню добу від COVID-19 померло троє волинян . Причинами смерті у 90% із них є розвиток вірусних пневмоній та наявність супутніх захворювань (серед найпоширеніших це – онко- та серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, надмірна вага).«Показник завантаженості ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом 1-ї хвилі, за останніх 5 днів не перевищує рекомендований (більш як 50 відсотків) і коливається в межах 46 – 49%», - повідомила головний державний санітарний лікар області.В області методом ПЛР на виявлення коронавірусу всього обстежили понад 45 тис. осіб (приватними лабораторіями – 2,5 тис., Волинським обласним лабораторним центром – близько 43 тис.). Методом ІФА обстежили – понад 48 тис. осіб (в тому числі приватними лабораторіями – понад 800 осіб, комунальними лікувальними закладами – понад 46 тис., Волинським обласним лабораторним центром – близько 900 осіб). У понад 6 тис. осіб виявили антитіла до нового коронавірусу.

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