Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 22 вересня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві, Світязі, Маневичах – без опадів за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько +7…+9 градусів, удень – +24…+25. Вітер південно-східний і південний, 1-4 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, опадів не передбачається.
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У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві, Світязі, Маневичах – без опадів за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько +7…+9 градусів, удень – +24…+25. Вітер південно-східний і південний, 1-4 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, опадів не передбачається.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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