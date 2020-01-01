На Волині за добу четверо людей померли від коронавірусу

За останню добу на Волині зареєстрували 95 нових випадків захворювання на COVID-19.Одужало - 58 осіб, померло – 4 особи ( 3 мешканці міста Луцьк та 1 мешканець Ківерцівського району), - інформують у Волинській ОДА.Нові випадки виявлено: м. Луцьк – 28, Луцький район – 9, м. Нововолинськ – 16, Володимир – Волинський район – 18, Ківерцівський район – 6, Ковельський район – 2, Любомльський район – 2, Любешівський район – 7, Маневицький район – 2, Рожищенський район – 2, Шацький район – 3.Загалом станом на 22 вересня в області зареєстрували 7031 випадок COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 449 у дітей та 801 у медичних працівників. Одужало 4867 осіб, з них 316 дітей та 597 медичний працівник. 150 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 1847 (в т. ч. 44 летальних)• Луцький район – 783 (в т. ч. 13 летальних)• м. Нововолинськ – 467 (в т. ч. 11 летальних)• Іваничівський район – 132• Володимир-Волинський район – 530 (в т. ч. 6 летальних)• Горохівський район – 323 (в т. ч. 6 летальних)• Камінь-Каширський район – 297 (в т. ч. 10 летальних)• Ківерцівський район – 701 ( в т. ч. 14 летальних)• Ковельський район – 499 (в т. ч. 14 летальних),• Локачинський район – 60• Любомльський район – 100 (в т. ч. 1 летальний)• Любешівський район –237 (в т. ч. 5 летальних)• Маневицький район – 391 ( в т. ч. 11 летальних)• Ратнівський район – 229 (в т.ч. 9 летальних)• Рожищенський район – 139 (в т. ч. 2 летальних)• Старовижівський район – 118 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 111 ( в т. ч. 1 летальний)• Шацький район – 67 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 93 повідомлення про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 45485 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 398 осіб.