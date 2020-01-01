На Волині за добу четверо людей померли від коронавірусу
Сьогодні, 11:01
За останню добу на Волині зареєстрували 95 нових випадків захворювання на COVID-19.
Одужало - 58 осіб, померло – 4 особи ( 3 мешканці міста Луцьк та 1 мешканець Ківерцівського району), - інформують у Волинській ОДА.
Нові випадки виявлено: м. Луцьк – 28, Луцький район – 9, м. Нововолинськ – 16, Володимир – Волинський район – 18, Ківерцівський район – 6, Ковельський район – 2, Любомльський район – 2, Любешівський район – 7, Маневицький район – 2, Рожищенський район – 2, Шацький район – 3.
Загалом станом на 22 вересня в області зареєстрували 7031 випадок COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 449 у дітей та 801 у медичних працівників. Одужало 4867 осіб, з них 316 дітей та 597 медичний працівник. 150 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1847 (в т. ч. 44 летальних)
• Луцький район – 783 (в т. ч. 13 летальних)
• м. Нововолинськ – 467 (в т. ч. 11 летальних)
• Іваничівський район – 132
• Володимир-Волинський район – 530 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 323 (в т. ч. 6 летальних)
• Камінь-Каширський район – 297 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 701 ( в т. ч. 14 летальних)
• Ковельський район – 499 (в т. ч. 14 летальних),
• Локачинський район – 60
• Любомльський район – 100 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –237 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 391 ( в т. ч. 11 летальних)
• Ратнівський район – 229 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 139 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 118 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 111 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 67 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 93 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 45485 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 398 осіб.
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Одужало - 58 осіб, померло – 4 особи ( 3 мешканці міста Луцьк та 1 мешканець Ківерцівського району), - інформують у Волинській ОДА.
Нові випадки виявлено: м. Луцьк – 28, Луцький район – 9, м. Нововолинськ – 16, Володимир – Волинський район – 18, Ківерцівський район – 6, Ковельський район – 2, Любомльський район – 2, Любешівський район – 7, Маневицький район – 2, Рожищенський район – 2, Шацький район – 3.
Загалом станом на 22 вересня в області зареєстрували 7031 випадок COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 449 у дітей та 801 у медичних працівників. Одужало 4867 осіб, з них 316 дітей та 597 медичний працівник. 150 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1847 (в т. ч. 44 летальних)
• Луцький район – 783 (в т. ч. 13 летальних)
• м. Нововолинськ – 467 (в т. ч. 11 летальних)
• Іваничівський район – 132
• Володимир-Волинський район – 530 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 323 (в т. ч. 6 летальних)
• Камінь-Каширський район – 297 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 701 ( в т. ч. 14 летальних)
• Ковельський район – 499 (в т. ч. 14 летальних),
• Локачинський район – 60
• Любомльський район – 100 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –237 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 391 ( в т. ч. 11 летальних)
• Ратнівський район – 229 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 139 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 118 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 111 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 67 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 93 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 45485 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 398 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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