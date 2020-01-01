Троє лучан померли від ускладнень коронавірусу: усі – віком понад 60 років

Сумна статистика летальності від ускладнень коронавірусу на Волині, на жаль, поповнилася ще чотирма випадками. Три летальних випадки зареєстрували у Луцьку, ще один – у Ківерцівському районі.У коментаріначальник управління охорони здоров’я Луцької міської радирозповів, що усі троє померлих лучан мали важкий перебіг хвороби та двобічну пневмонію. Усі троє померлих – віком понад 60 років.Так, 19 вересня помер чоловік 1957 року народження. Він захворів 21 серпня. З 30 серпня до 11 вересня перебував у Волинській обласній інфекційній лікарні, далі – у Волинській обласній клінічній лікарні.20 вересня помер лучанин 1953 року народження. Захворів 6 вересня. З 9 до 20 вересня лікувався в обласній лікарні.Учора, 21 вересня, померла жінка 1946 року народження. Захворіла 24 серпня. З 7 до 12 вересня лікувалася в інфекційній лікарні, далі – у обласній лікарні. Жінка мала ряд важких супутніх недуг – цукровий діабет другого типу, дифузний кардіосклероз, гіпертонічну хворобу.