У Києві чоловік брав в «оренду» дитину у знайомої, аби жебракувати на вулиці
Сьогодні, 12:45
У Києві 28-річний чоловік використовував чужу дитину для заняття жебрацтвом.
Правоохоронці встановили, що упродовж червня-серпня 2020 року мешканець міста Києва систематично займався жебрацтвом на території Подільського району столиці, - інформує пресслужба Київської міської прокуратури.
При цьому, щоб викликати у людей почуття жалю, чоловік неодноразово залучав до жебрацтва 12-річну дівчинку з порушенням розумового розвитку – доньку своєї знайомої.
Викрити злочин вдалося завдяки небайдужим громадянам, які стали свідками цинічної експлуатації дитини.
Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. У межах розслідування буде також надана правова оцінка діям матері.
Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.
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Правоохоронці встановили, що упродовж червня-серпня 2020 року мешканець міста Києва систематично займався жебрацтвом на території Подільського району столиці, - інформує пресслужба Київської міської прокуратури.
При цьому, щоб викликати у людей почуття жалю, чоловік неодноразово залучав до жебрацтва 12-річну дівчинку з порушенням розумового розвитку – доньку своєї знайомої.
Викрити злочин вдалося завдяки небайдужим громадянам, які стали свідками цинічної експлуатації дитини.
Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. У межах розслідування буде також надана правова оцінка діям матері.
Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.
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