У Києві чоловік брав в «оренду» дитину у знайомої, аби жебракувати на вулиці

У Києві 28-річний чоловік використовував чужу дитину для заняття жебрацтвом.Правоохоронці встановили, що упродовж червня-серпня 2020 року мешканець міста Києва систематично займався жебрацтвом на території Подільського району столиці, - інформує пресслужба Київської міської прокуратури.При цьому, щоб викликати у людей почуття жалю, чоловік неодноразово залучав до жебрацтва 12-річну дівчинку з порушенням розумового розвитку – доньку своєї знайомої.Викрити злочин вдалося завдяки небайдужим громадянам, які стали свідками цинічної експлуатації дитини.Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. У межах розслідування буде також надана правова оцінка діям матері.Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.