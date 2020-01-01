У лікарні на Волині облаштують новий кабінет комп'ютерної томографії





Відкриті торги для пошуку підрядника медичний заклад у Нововолинську вже оголосив. Тендерні пропозиції прийматимуть до 29 вересня, пише



Очікувана вартість робіт становить 1,1557 мільйона гривень.



За ці кошти планують здійснити такі роботи: мурування стін, заміна дверей та вікон, облаштування підлоги з лінолеуму, внутрішнє опорядження, улаштування залізобетонних фундаментів, прокладання трубопроводів водопроводу, каналізації та опалення, встановлення нових опалювальних радіаторів, улаштування систем вентиляції та кондиціонування, монтаж електрообладнання та електроосвітлення та встановлення протипожежної сигналізації.



Капітальний ремонт приміщення для кабінету комп’ютерної томографії мають завершити до шостого листопада цього року. Гарантійний термін експлуатації кабінету становитиме десять років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На капітальний ремонт приміщень для кабінету комп’ютерної томографії комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» для відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, що на проспекті Перемоги, скерують понад мільйон гривень.Відкриті торги для пошуку підрядника медичний заклад у Нововолинську вже оголосив. Тендерні пропозиції прийматимуть до 29 вересня, пише ІА "Волинські новини" Очікувана вартість робіт становить 1,1557 мільйона гривень.За ці кошти планують здійснити такі роботи: мурування стін, заміна дверей та вікон, облаштування підлоги з лінолеуму, внутрішнє опорядження, улаштування залізобетонних фундаментів, прокладання трубопроводів водопроводу, каналізації та опалення, встановлення нових опалювальних радіаторів, улаштування систем вентиляції та кондиціонування, монтаж електрообладнання та електроосвітлення та встановлення протипожежної сигналізації.Капітальний ремонт приміщення для кабінету комп’ютерної томографії мають завершити до шостого листопада цього року. Гарантійний термін експлуатації кабінету становитиме десять років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію