Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*
Сьогодні, 16:56
У «StrikeCity», що в торгово-розважальному центрі «ПортCity», щочетверга – День боулера.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Вартість однієї години гри - 100 гривень.
«Час вибивати страйки! Чекаємо на ТЕБЕ!», - йдеться у повідомленні.
Адреса: 2-й поверх ТРЦ ПортCity, вул. Сухомлинського, 1.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Вартість однієї години гри - 100 гривень.
«Час вибивати страйки! Чекаємо на ТЕБЕ!», - йдеться у повідомленні.
Адреса: 2-й поверх ТРЦ ПортCity, вул. Сухомлинського, 1.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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