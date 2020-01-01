вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*

Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*
У «StrikeCity», що в торгово-розважальному центрі «ПортCity», щочетверга – День боулера.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Вартість однієї години гри - 100 гривень.

«Час вибивати страйки! Чекаємо на ТЕБЕ!», - йдеться у повідомленні.

Адреса: 2-й поверх ТРЦ ПортCity, вул. Сухомлинського, 1.


Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity, Луцьк, реклама, боулінг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донбасі двоє військових підірвалися на вибухівці
Сьогодні, 17:03
Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*
Сьогодні, 16:56
У селищі на Волині злодії проникли в будинок і викрали велику суму готівки
Сьогодні, 16:13
МОЗ запровадило обов’язкову госпіталізацію людей з хронічними хворобами при Covid-19
Сьогодні, 15:46
Обвинувачений, який втік із залу суду у Луцьку, – син директорки ЦНАПу Лариси Карп’як
Сьогодні, 15:37
Схожі новини
Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень* Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*
17 вересень, 15:09
На День закоханих в боулінг-клубі StrikeCity влаштовують «Happy Valentines рarty»* На День закоханих в боулінг-клубі StrikeCity влаштовують «Happy Valentines рarty»*
26 січень, 20:10
Замовте дві піци і отримайте подарунок: у «StrikeCity» запустили цікаву акцію* Замовте дві піци і отримайте подарунок: у «StrikeCity» запустили цікаву акцію*
Сьогодні, 11:12
У «Брамі» – нові комплексні обіди* У «Брамі» – нові комплексні обіди*
21 вересень, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донбасі двоє військових підірвалися на вибухівці
Сьогодні, 17:03
 0
Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*
Сьогодні, 16:56
 0
У селищі на Волині злодії проникли в будинок і викрали велику суму готівки
Сьогодні, 16:13
 0
МОЗ запровадило обов’язкову госпіталізацію людей з хронічними хворобами при Covid-19
Сьогодні, 15:46
 0
Обвинувачений, який втік із залу суду у Луцьку, – син директорки ЦНАПу Лариси Карп’як
Сьогодні, 15:37
 0
Медіа
відео
1/8