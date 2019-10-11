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У п'ятницю, 25 вересня, луцький ЦНАП працюватиме за зміненим графіком

У п'ятницю, 25 вересня, луцький ЦНАП працюватиме за зміненим графіком
У зв’язку з проведенням дезінфекції приміщення луцького ЦНАПу, у п’ятницю 25 вересня, графік прийому громадян змінять.

Про це повідомляють на сторінці "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" у facebook.

Зазначається, що працюватиме установа з 8:00 до 15:00 без обідньої перерви.




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Теги: Луцьк, ЦНАП, графік
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