У п'ятницю, 25 вересня, луцький ЦНАП працюватиме за зміненим графіком





Про це повідомляють на сторінці "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" у facebook.



Зазначається, що працюватиме установа з 8:00 до 15:00 без обідньої перерви.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з проведенням дезінфекції приміщення луцького ЦНАПу, у п’ятницю 25 вересня, графік прийому громадян змінять.Про це повідомляють на сторінці "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" у facebook.Зазначається, що працюватиме установа з 8:00 до 15:00 без обідньої перерви.

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