На Волині врятували птаха, який потрапив в браконьєрські сітки. ФОТО

У Старовижівському районі 23 вересня під час рейдової перевірки на озері Пісочне екоінспектори врятували норця.Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.Птах бив крилами по воді, однак злетіти не міг. Екоінпектори наблизились до птаха і виявили, що він заплутався у браконьєрські риболовні сітки.Норця визволили і відпустили. Крім того, вилучили дві безгосподарських рибних сітки. Порушників не виявили.