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На Волині врятували птаха, який потрапив в браконьєрські сітки. ФОТО

На Волині врятували птаха, який потрапив в браконьєрські сітки. ФОТО
У Старовижівському районі 23 вересня під час рейдової перевірки на озері Пісочне екоінспектори врятували норця.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Птах бив крилами по воді, однак злетіти не міг. Екоінпектори наблизились до птаха і виявили, що він заплутався у браконьєрські риболовні сітки.

Норця визволили і відпустили. Крім того, вилучили дві безгосподарських рибних сітки. Порушників не виявили.

Довідка:

Норець великий або пірникоза велика (Podiceps cristatus)— це прісноводний птах родини Пірникозових.
Птах гніздиться по всій території, окрім гір, надаючи перевагу слабопроточним водоймам: озерам, ставкам, спокійним річкам із плесами і заростями водяної рослинності. Мігрує на всій території країни.

На Волині врятували птаха, який потрапив в браконьєрські сітки. ФОТО
На Волині врятували птаха, який потрапив в браконьєрські сітки. ФОТО
На Волині врятували птаха, який потрапив в браконьєрські сітки. ФОТО

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Теги: птах, порятунок, Волинь, сітки
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