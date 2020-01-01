На Волині врятували птаха, який потрапив в браконьєрські сітки. ФОТО
Сьогодні, 15:07
У Старовижівському районі 23 вересня під час рейдової перевірки на озері Пісочне екоінспектори врятували норця.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Птах бив крилами по воді, однак злетіти не міг. Екоінпектори наблизились до птаха і виявили, що він заплутався у браконьєрські риболовні сітки.
Норця визволили і відпустили. Крім того, вилучили дві безгосподарських рибних сітки. Порушників не виявили.
Довідка:
Норець великий або пірникоза велика (Podiceps cristatus)— це прісноводний птах родини Пірникозових.
Птах гніздиться по всій території, окрім гір, надаючи перевагу слабопроточним водоймам: озерам, ставкам, спокійним річкам із плесами і заростями водяної рослинності. Мігрує на всій території країни.
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Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Птах бив крилами по воді, однак злетіти не міг. Екоінпектори наблизились до птаха і виявили, що він заплутався у браконьєрські риболовні сітки.
Норця визволили і відпустили. Крім того, вилучили дві безгосподарських рибних сітки. Порушників не виявили.
Довідка:
Норець великий або пірникоза велика (Podiceps cristatus)— це прісноводний птах родини Пірникозових.
Птах гніздиться по всій території, окрім гір, надаючи перевагу слабопроточним водоймам: озерам, ставкам, спокійним річкам із плесами і заростями водяної рослинності. Мігрує на всій території країни.
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