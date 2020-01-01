У «PremierCity» – вигідна пропозиція для любителів кіно і активного відпочинку*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



Так, при купівлі квитка у кінотеатр «PremierCity» відвідувачі отримуватимуть купон на 40% знижки для покатушок на арені розваг «GeneratorCity».



«Розважайся вдвічі більше у ТРЦ ПортCity!», – закликає адміністрація закладу.





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