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У «PremierCity» – вигідна пропозиція для любителів кіно і активного відпочинку*

У «PremierCity» – вигідна пропозиція для любителів кіно і активного відпочинку*
У кінотеатрі «PremierCity» запустили вигідну акційну пропозицію для любителів кіно і активних розваг на роликах.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Так, при купівлі квитка у кінотеатр «PremierCity» відвідувачі отримуватимуть купон на 40% знижки для покатушок на арені розваг «GeneratorCity».

«Розважайся вдвічі більше у ТРЦ ПортCity!», – закликає адміністрація закладу.


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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама, ролики, кіно
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