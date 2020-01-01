У «PremierCity» – вигідна пропозиція для любителів кіно і активного відпочинку*
Сьогодні, 12:20
У кінотеатрі «PremierCity» запустили вигідну акційну пропозицію для любителів кіно і активних розваг на роликах.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Так, при купівлі квитка у кінотеатр «PremierCity» відвідувачі отримуватимуть купон на 40% знижки для покатушок на арені розваг «GeneratorCity».
«Розважайся вдвічі більше у ТРЦ ПортCity!», – закликає адміністрація закладу.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Так, при купівлі квитка у кінотеатр «PremierCity» відвідувачі отримуватимуть купон на 40% знижки для покатушок на арені розваг «GeneratorCity».
«Розважайся вдвічі більше у ТРЦ ПортCity!», – закликає адміністрація закладу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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