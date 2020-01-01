У місті на Волині школу закрили на карантин: поліція перевіряє учнів, які пішли на самоізоляцію





Про це розповів Ігор Ісаков.



Правоохоронці спільно із працівниками ювенальної превенції та епідеміологами перевіряють, чи залишаються контактні з недужими особами школярі вдома.



"Перевіряємо й інші школи. Щоб ці діти з другої школи не відвідували своїх друзів по інших школах. Вони в будь-який час можуть підійти, перетелефонувати, діти виходять з будинку, показуються, що вони є дійсно вдома, дотримуються всіх правил" - каже Ігор Ісаков.



У місті Рожище 520 учнів і 44 педагоги школи №2 третій день на дистанційному навчанні. З 21-го вересня освітній заклад закрили на карантин. Напередодні на COVID-19 там захворіла вчителька. Минулого тижня занедужав десятикласник.



На дистанційну форму навчання перейшли також 171 студент і 72 працівники Рожищенського коледжу. Там захворіла медсестра. Нині вона на стаціонарному лікуванні в районній лікарні.



"Більше випадків немає. Студенти всі здорові, працівники інші здорові, навіть немає ніяких проявів ГРВІ", - каже заступниця директора коледжу Галина Мосійчук.



Зі слів головної санітарної лікарки області Наталії Янко, в період пандемії в Рожищенському районі підтвердили 144 випадки COVID-19. Дві людини померли. Нині район – у "жовтій" карантинній зоні.



Станом на 23 вересня 8 шкіл в області були вимушені перейти на дистанційну форму навчання через виявлений COVID-19 в школярів та працівників шкіл, - розповіла заступниця начальниці обласного управління освіти Тетяна Соломіна.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учнів шкіл, які нині на дистанційному навчанні, та школярів, недужих на коронавірусну інфекцію, перевіряють на дотримання вимог самоізоляції.Про це розповів Суспільному заступник начальника Рожищенського відділу поліціїПравоохоронці спільно із працівниками ювенальної превенції та епідеміологами перевіряють, чи залишаються контактні з недужими особами школярі вдома."Перевіряємо й інші школи. Щоб ці діти з другої школи не відвідували своїх друзів по інших школах. Вони в будь-який час можуть підійти, перетелефонувати, діти виходять з будинку, показуються, що вони є дійсно вдома, дотримуються всіх правил" - каже Ігор Ісаков.У місті Рожище 520 учнів і 44 педагоги школи №2 третій день на дистанційному навчанні. З 21-го вересня освітній заклад закрили на карантин. Напередодні на COVID-19 там захворіла вчителька. Минулого тижня занедужав десятикласник.На дистанційну форму навчання перейшли також 171 студент і 72 працівники Рожищенського коледжу. Там захворіла медсестра. Нині вона на стаціонарному лікуванні в районній лікарні."Більше випадків немає. Студенти всі здорові, працівники інші здорові, навіть немає ніяких проявів ГРВІ", - каже заступниця директора коледжуЗі слів головної санітарної лікарки областів період пандемії в Рожищенському районі підтвердили 144 випадки COVID-19. Дві людини померли. Нині район – у "жовтій" карантинній зоні.Станом на 23 вересня 8 шкіл в області були вимушені перейти на дистанційну форму навчання через виявлений COVID-19 в школярів та працівників шкіл, - розповіла заступниця начальниці обласного управління освіти

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