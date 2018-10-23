Які підприємства на Волині найбільше боргують зарплати працівникам

Стан погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах Волині обговорили в облдержадміністрації.Засідання тимчасової комісії з питань (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат відбулося у відеоселекторному режимі під головуванням заступника голови облдержадміністрації, - інформують у Волинській ОДА.Особливу увагу керівників районів заступник голови облдержадміністрації звернув на підприємства, на яких заборгованість із заробітної плати найбільша.До таких підприємств належить ДКП «Лукцьктепло», заборгованість на якому становить майже 6,5 млн грн, ПАТ «Електротермометрія» (заборгованість майже 5 млн грн), ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктв» державного агентства резерв України (заборгованість 5,7 млн грн), КП «Волинська обласна психіатрична лікарня м.Луцька» Волинської обласної ради (майже 2,5 млн грн), ВП «Санаторій «Шахтар» (майже 595 тис грн), філія «Ковельська дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП «Волинський облавтодор (519 тис грн). На окремих з цих підприємств протягом останніх двох місяців не вжили жодних заходів із погашення заборгованості, на інших – здійснювалося повільними темпами.Натомість позитивна динаміка щодо погашення заборгованості із заробітної плати, за словами Олександра Троханенка, спостерігається на волинських шахтах та ДП «Волиньвугілля» – загалом протягом останніх двох місяців вона зменшилася майже на 60%.«Усі підприємства-боржники включені у графік перевірок на наступний 2021 рік. Разом з тим, позапланові перевірки проводяться у випадках наявних скарг громадян», – зазначив начальник управління Держпраці у Волинській області.Відтак, управлінням Держпраці у Волинській області проведений контрольний захід з питань додержання законодавства про працю щодо строків виплати заробітної плати працівникам ТзОВ «М.Ж.К.». Під ча інспекційного відвідування встановили, що заборгованість із виплати заробітної плати працівникам станом на 16 вересня 2020 року складає трохи більше, ніж 1,9 млн грн.Як зазначив Андрій Смоляров, також встановили, що по мірі надходження коштів виплати заробітної плати працівникам проводять.