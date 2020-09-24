ТРЦ, спортзали і транспорт: для червоної зони встановили низку обмежень





Відповідне рішення встановила Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляють



"Заборонена посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення (висадка можлива), прийом відвідувачів суб’єктами господарювання у сферах культури, кінотеатрів, закладів громадського харчування, ТРЦ, інших закладів розважальної діяльності, спортзалів, фітнес-центрів", – заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.



Також під забороною торгове і побутове обслуговування населення. Однак це не стосується об’єктів торгівлі, які забезпечують людей продуктами харчування, паливом, засобами гігієни, ліками, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами, насінням та садовими матеріалами.



Можуть працювати заклади, які здійснюють банківську і страхову діяльність, медичну, ветеринарну практику, діяльність автозаправних комплексів, обслуговування і ремонт транспортних засобів, техобслуговування, діяльність з ремонту комп’ютерів. Крім того, працюватимуть компанії, які забезпечують поштовий зв’язок.



"Забороняється відвідування установ, які надають соціальні послуги, крім екстрених", – додав міністр.



Крім того, буде впроваджуватися особливий порядок роботи громадського транспорту та навчального процесу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У червоній карантинній зоні встановили низку обмежень. В Україні в цю епідзону входять Тернопіль і Бережан Тернопільської області.Відповідне рішення встановила Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляють Факти "Заборонена посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення (висадка можлива), прийом відвідувачів суб’єктами господарювання у сферах культури, кінотеатрів, закладів громадського харчування, ТРЦ, інших закладів розважальної діяльності, спортзалів, фітнес-центрів", – заявив міністр охорони здоров’яТакож під забороною торгове і побутове обслуговування населення. Однак це не стосується об’єктів торгівлі, які забезпечують людей продуктами харчування, паливом, засобами гігієни, ліками, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами, насінням та садовими матеріалами.Можуть працювати заклади, які здійснюють банківську і страхову діяльність, медичну, ветеринарну практику, діяльність автозаправних комплексів, обслуговування і ремонт транспортних засобів, техобслуговування, діяльність з ремонту комп’ютерів. Крім того, працюватимуть компанії, які забезпечують поштовий зв’язок."Забороняється відвідування установ, які надають соціальні послуги, крім екстрених", – додав міністр.Крім того, буде впроваджуватися особливий порядок роботи громадського транспорту та навчального процесу.

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