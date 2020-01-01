Судили волинянина, у якого вдома знайшли бурштин і зброю

Любешівський районний суд розглядав справу щодо 43-річного волинянина, якого обвинувачують у незаконному придбанні, перевезенні і зберіганні бурштину, а також незаконній переробці вогнепальної зброї.У 2017 році чоловік переробив мисливську рушницю "Иж-18Е" для стрільби патронами більшого калібру та самотужки виготовив до неї набої, - інформує пресслужба обласної прокуратури.У травні 2020 року чоловік незаконно придбав, перевіз до себе в оселю й зберігав там "сонячне каміння" загальною масою понад 5 кг, законність походження якого не підтверджується жодними документами.Бурштин у нього згодом вилучили правоохоронці.Чоловік визнав свою винуватість у вчиненні злочинів і суд, затвердивши угоду про визнання винуватості, призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку.Вилучений бурштин конфіскували в дохід держави.