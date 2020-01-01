Судили волинянина, у якого вдома знайшли бурштин і зброю
Сьогодні, 12:23
Любешівський районний суд розглядав справу щодо 43-річного волинянина, якого обвинувачують у незаконному придбанні, перевезенні і зберіганні бурштину, а також незаконній переробці вогнепальної зброї.
У 2017 році чоловік переробив мисливську рушницю "Иж-18Е" для стрільби патронами більшого калібру та самотужки виготовив до неї набої, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
У травні 2020 року чоловік незаконно придбав, перевіз до себе в оселю й зберігав там "сонячне каміння" загальною масою понад 5 кг, законність походження якого не підтверджується жодними документами.
Бурштин у нього згодом вилучили правоохоронці.
Чоловік визнав свою винуватість у вчиненні злочинів і суд, затвердивши угоду про визнання винуватості, призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку.
Вилучений бурштин конфіскували в дохід держави.
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У 2017 році чоловік переробив мисливську рушницю "Иж-18Е" для стрільби патронами більшого калібру та самотужки виготовив до неї набої, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
У травні 2020 року чоловік незаконно придбав, перевіз до себе в оселю й зберігав там "сонячне каміння" загальною масою понад 5 кг, законність походження якого не підтверджується жодними документами.
Бурштин у нього згодом вилучили правоохоронці.
Чоловік визнав свою винуватість у вчиненні злочинів і суд, затвердивши угоду про визнання винуватості, призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку.
Вилучений бурштин конфіскували в дохід держави.
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