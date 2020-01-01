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Судили волинянина, у якого вдома знайшли бурштин і зброю

Судили волинянина, у якого вдома знайшли бурштин і зброю
Любешівський районний суд розглядав справу щодо 43-річного волинянина, якого обвинувачують у незаконному придбанні, перевезенні і зберіганні бурштину, а також незаконній переробці вогнепальної зброї.

У 2017 році чоловік переробив мисливську рушницю "Иж-18Е" для стрільби патронами більшого калібру та самотужки виготовив до неї набої, - інформує пресслужба обласної прокуратури.

У травні 2020 року чоловік незаконно придбав, перевіз до себе в оселю й зберігав там "сонячне каміння" загальною масою понад 5 кг, законність походження якого не підтверджується жодними документами.

Бурштин у нього згодом вилучили правоохоронці.

Чоловік визнав свою винуватість у вчиненні злочинів і суд, затвердивши угоду про визнання винуватості, призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку.

Вилучений бурштин конфіскували в дохід держави.



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Теги: суд, волинянин, бурштин, зброя
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