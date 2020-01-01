Усі померлі за добу від ускладнень коронавірусу волиняни – віком понад 60 років

За добу на Волині від ускладнень коронавірусу померло 3 особи. Це – мешканці Горохівського, Рожищенського та Турійського районів.Про це йшлося сьогодні, 25 вересня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступник директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України, що померлим – 88 років, 71 рік і 61 рік.Причини смерті – наявність важких супутніх захворювань, ускладнення яких не дали хворим можливості здолати коронавірус.Нагадаємо, станом на 25 вересня в областіОдужало 5036 осіб, з них 336 дітей та 621 медичний працівник. 158 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків). За останню добу на Волині зареєстрували 127 нових випадків хвороби. Це найбільше за весь час пандемії.