Усі померлі за добу від ускладнень коронавірусу волиняни – віком понад 60 років
Сьогодні, 12:45
За добу на Волині від ускладнень коронавірусу померло 3 особи. Це – мешканці Горохівського, Рожищенського та Турійського районів.
Про це йшлося сьогодні, 25 вересня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступник директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Надія Костирка, що померлим – 88 років, 71 рік і 61 рік.
Причини смерті – наявність важких супутніх захворювань, ускладнення яких не дали хворим можливості здолати коронавірус.
Нагадаємо, станом на 25 вересня в області зареєстрували 7362 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 465 у дітей та 844 у медичних працівників. Одужало 5036 осіб, з них 336 дітей та 621 медичний працівник. 158 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків). За останню добу на Волині зареєстрували 127 нових випадків хвороби. Це найбільше за весь час пандемії.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це йшлося сьогодні, 25 вересня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступник директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Надія Костирка, що померлим – 88 років, 71 рік і 61 рік.
Причини смерті – наявність важких супутніх захворювань, ускладнення яких не дали хворим можливості здолати коронавірус.
Нагадаємо, станом на 25 вересня в області зареєстрували 7362 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 465 у дітей та 844 у медичних працівників. Одужало 5036 осіб, з них 336 дітей та 621 медичний працівник. 158 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків). За останню добу на Волині зареєстрували 127 нових випадків хвороби. Це найбільше за весь час пандемії.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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