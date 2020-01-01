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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Усі померлі за добу від ускладнень коронавірусу волиняни – віком понад 60 років

Усі померлі за добу від ускладнень коронавірусу волиняни – віком понад 60 років
За добу на Волині від ускладнень коронавірусу померло 3 особи. Це – мешканці Горохівського, Рожищенського та Турійського районів.

Про це йшлося сьогодні, 25 вересня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступник директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Надія Костирка, що померлим – 88 років, 71 рік і 61 рік.

Причини смерті – наявність важких супутніх захворювань, ускладнення яких не дали хворим можливості здолати коронавірус.

Нагадаємо, станом на 25 вересня в області зареєстрували 7362 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 465 у дітей та 844 у медичних працівників. Одужало 5036 осіб, з них 336 дітей та 621 медичний працівник. 158 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків). За останню добу на Волині зареєстрували 127 нових випадків хвороби. Це найбільше за весь час пандемії.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, смерть, коронавірус
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