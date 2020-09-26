Назвали попередню причину падіння літака під Харковом





Про це сьогодні, 26 вересня, Андрій Таран під час спілкування з журналістами на місці катастрофи літака АН-24Ш.





За попередньою інформацією, безпосередньо управління літаком курсанти не здійснювали – всі польоти виконував командир екіпажу й після виконання частини маршруту:



▪️ о 20:38 він доповів керівнику польотів про відмову лівого двигуна,



▪️ о 20:40 – запросив захід на посадку,



▪️ о 20:43 – пройшов дальній привод,



▪️ о 20:45 – сталася авіакатастрофа.



«Усе йшло за планом, літак виконував тренувальні польоти для навчання курсантів. За штурвалом перебував пілот — інструктор, курсанти по черзі сідали у праве крісло поруч з ним для отримання навичок пілотування та керування літаком», — повідомив Андрій Таран.



За словами міністра, попередній аналіз дає підстави вважати, що скоріш за все літак зачепився крилом за землю.



«Бортовий самописець зараз знаходиться в літаку, після аналізу інформації, яка там записана, можна буде робити висновки», — повідомив він.



Керівник оборонного відомства зазначив, що за попередньою оцінкою фахівців з льотної безпеки, сталась відмова одного з датчиків у лівому двигуні повітряного судна. Тобто, відмовив не сам двигун, а один з його датчиків. Міністр додав також, що двигун літака мав в запасі більше п’яти тисяч льотних годин до чергового ремонту.



За словами Андрія Тарана, літак 1977 року виробництва, тобто йому 43 роки. Але машина могла здійснювати польоти ще три роки без поновлення ресурсу. Йдеться і про двигуни, і про сам борт. Він також підкреслив, що упродовж вчорашнього дня літак здійснив шість злетів та п’ять посадок, і мав ще працювати до 23.00. Тобто, усе йшло за планом.



«Безумовно, сталася жахлива трагедія, причини будемо з’ясовувати. Остаточні висновки буде зроблено після розшифрування бортових самописців», — підсумував Міністр оборони України Андрій Таран.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попередній аналіз свідчить, швидше за все, літак Ан-26 зачепився крилом за землю.Про це сьогодні, 26 вересня, повідомив міністр оборони Українипід час спілкування з журналістами на місці катастрофи літака АН-24Ш.

Нагадаємо, навчальні польоти літака Ан-26 розпочались о 18:50 25 вересня та мали тривати до 22:50. Навчальними планами передбачали підготовку курсантів як льотної, так і штурманської спеціальностей відповідно до курсу бойової підготовки.За попередньою інформацією, безпосередньо управління літаком курсанти не здійснювали – всі польоти виконував командир екіпажу й після виконання частини маршруту:▪️ о 20:38 він доповів керівнику польотів про відмову лівого двигуна,▪️ о 20:40 – запросив захід на посадку,▪️ о 20:43 – пройшов дальній привод,▪️ о 20:45 – сталася авіакатастрофа.«Усе йшло за планом, літак виконував тренувальні польоти для навчання курсантів. За штурвалом перебував пілот — інструктор, курсанти по черзі сідали у праве крісло поруч з ним для отримання навичок пілотування та керування літаком», — повідомив Андрій Таран.За словами міністра, попередній аналіз дає підстави вважати, що скоріш за все літак зачепився крилом за землю.«Бортовий самописець зараз знаходиться в літаку, після аналізу інформації, яка там записана, можна буде робити висновки», — повідомив він.Керівник оборонного відомства зазначив, що за попередньою оцінкою фахівців з льотної безпеки, сталась відмова одного з датчиків у лівому двигуні повітряного судна. Тобто, відмовив не сам двигун, а один з його датчиків. Міністр додав також, що двигун літака мав в запасі більше п’яти тисяч льотних годин до чергового ремонту.За словами Андрія Тарана, літак 1977 року виробництва, тобто йому 43 роки. Але машина могла здійснювати польоти ще три роки без поновлення ресурсу. Йдеться і про двигуни, і про сам борт. Він також підкреслив, що упродовж вчорашнього дня літак здійснив шість злетів та п’ять посадок, і мав ще працювати до 23.00. Тобто, усе йшло за планом.«Безумовно, сталася жахлива трагедія, причини будемо з’ясовувати. Остаточні висновки буде зроблено після розшифрування бортових самописців», — підсумував Міністр оборони України Андрій Таран.

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