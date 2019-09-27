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Падіння Ан-26: в реанімації помер один із постраждалих курсантів

Падіння Ан-26: в реанімації помер один із постраждалих курсантів
Уранці 26 вересня стало відомо, що один із курсантів, якому вдалося вижити унаслідок авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині, помер у реанімації.

Другий ще досі перебуває в лікарні, - цю інформацію Громадському підтвердила речниця міської ради Харкова Ольга Мірошниченко.

«Опікове відділення лікарні цю інформацію підтверджує», — зазначила вона.

На місці перебувають родичі курсанта. Вони відмовляються говорити з журналістами.

Інший курсант, який вижив під час падіння літака, перебуває у військовому госпіталі в місті Чугуєві, - зазначили у пресслужбі міської ради.

Нагадаємо, Всього на борту літака, який розбився 25 вересня, перебувало 27 українців, з них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу.

У той же час, за інформацією Волинського обласного військового комісаріату, на борту літака волинян не було.

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Теги: смерть, Ан-26, курсант
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