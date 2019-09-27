Падіння Ан-26: в реанімації помер один із постраждалих курсантів
Сьогодні, 11:37
Уранці 26 вересня стало відомо, що один із курсантів, якому вдалося вижити унаслідок авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині, помер у реанімації.
Другий ще досі перебуває в лікарні, - цю інформацію Громадському підтвердила речниця міської ради Харкова Ольга Мірошниченко.
«Опікове відділення лікарні цю інформацію підтверджує», — зазначила вона.
На місці перебувають родичі курсанта. Вони відмовляються говорити з журналістами.
Інший курсант, який вижив під час падіння літака, перебуває у військовому госпіталі в місті Чугуєві, - зазначили у пресслужбі міської ради.
Нагадаємо, Всього на борту літака, який розбився 25 вересня, перебувало 27 українців, з них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу.
У той же час, за інформацією Волинського обласного військового комісаріату, на борту літака волинян не було.
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Другий ще досі перебуває в лікарні, - цю інформацію Громадському підтвердила речниця міської ради Харкова Ольга Мірошниченко.
«Опікове відділення лікарні цю інформацію підтверджує», — зазначила вона.
На місці перебувають родичі курсанта. Вони відмовляються говорити з журналістами.
Інший курсант, який вижив під час падіння літака, перебуває у військовому госпіталі в місті Чугуєві, - зазначили у пресслужбі міської ради.
Нагадаємо, Всього на борту літака, який розбився 25 вересня, перебувало 27 українців, з них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу.
У той же час, за інформацією Волинського обласного військового комісаріату, на борту літака волинян не було.
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