Падіння Ан-26: в реанімації помер один із постраждалих курсантів





Другий ще досі перебуває в лікарні, - цю інформацію Ольга Мірошниченко.



«Опікове відділення лікарні цю інформацію підтверджує», — зазначила вона.



На місці перебувають родичі курсанта. Вони відмовляються говорити з журналістами.



Інший курсант, який вижив під час падіння літака, перебуває у військовому госпіталі в місті Чугуєві, - зазначили у пресслужбі міської ради.



Нагадаємо, Всього на борту літака, який



У той же час, за інформацією Волинського обласного військового комісаріату, на борту літака волинян не було.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уранці 26 вересня стало відомо, що один із курсантів, якому вдалося вижити унаслідок авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині, помер у реанімації.Другий ще досі перебуває в лікарні, - цю інформацію Громадському підтвердила речниця міської ради Харкова«Опікове відділення лікарні цю інформацію підтверджує», — зазначила вона.На місці перебувають родичі курсанта. Вони відмовляються говорити з журналістами.Інший курсант, який вижив під час падіння літака, перебуває у військовому госпіталі в місті Чугуєві, - зазначили у пресслужбі міської ради.Нагадаємо, Всього на борту літака, який розбився 25 вересня , перебувало 27 українців, з них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу.У той же час, за інформацією Волинського обласного військового комісаріату,

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