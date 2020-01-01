Усе відбувалося, як в комп’ютерний грі, – єдиний вцілілий курсант, який був на борту Ан-26

В’ячеслав Золочевський, який єдиний серед 27 людей вижив у катастрофі військового літака Ан-26 та був шпиталізований до військового госпіталя у Харкові, розповів, що пам’ятає про трагедію.



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26 вересня курсанта відвідали президент України Володимир Зеленський та голова Харківської ОДА Олексій Кучер.



"Хлопець розповів, що відбувалося. Ми його не навантажували запитаннями, просто запитали, чим ми можемо допомогти. Сказав, що все відбувалося, як в комп’ютерний грі, що він, коли отямився, побачив, як горить його товариш, і він допомагав фактично гасити полум’я на цьому хлопці, який перебував вчора в лікарні. І, на жаль, сьогодні помер", — розповів Кучер.



Повідомляється, що за уточненими даними, курсант не вистрибував з літака, а вижив під час падіння всередині.



"Він всього не пам’ятає, він втратив на певному етапі свідомість. Після того, як він прийшов в себе, він покинув уламки літака, наскільки нам зараз зрозуміло, і почав гасити полум’я на своєму колезі", — зазначив Кучер.



За словами лікарів, постраждалий перебуває у стані середньої тяжкості.



"Але фізично навіть в задовільному, тому, я думаю, з плином незначної кількості часу, мінімум тиждень він там буде знаходитись", — наголосив Кучер.



Зеленський також прокоментував зустріч із В’ячеславом Золочевським у своєму Telegram-каналі.



«20-річний В’ячеслав Золочевський народився в сорочці. Сьогодні він фактично святкує другий день народження. <…> Вірю, що цей другий шанс був подарований тобі недарма, В’ячеславе. Україна пишається тобою! Сил тобі пережити й оговтатися від тієї страшної ночі», — йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20-річний, який єдиний серед 27 людей вижив у катастрофі військового літака Ан-26 та був шпиталізований до військового госпіталя у Харкові, розповів, що пам’ятає про трагедію.Про це повідомляє Суспільне Харків 26 вересня курсанта відвідали президент України Володимир Зеленський та голова Харківської ОДА Олексій Кучер."Хлопець розповів, що відбувалося. Ми його не навантажували запитаннями, просто запитали, чим ми можемо допомогти. Сказав, що все відбувалося, як в комп’ютерний грі, що він, коли отямився, побачив, як горить його товариш, і він допомагав фактично гасити полум’я на цьому хлопці, який перебував вчора в лікарні. І, на жаль, сьогодні помер", — розповів Кучер.Повідомляється, що за уточненими даними, курсант не вистрибував з літака, а вижив під час падіння всередині."Він всього не пам’ятає, він втратив на певному етапі свідомість. Після того, як він прийшов в себе, він покинув уламки літака, наскільки нам зараз зрозуміло, і почав гасити полум’я на своєму колезі", — зазначив Кучер.За словами лікарів, постраждалий перебуває у стані середньої тяжкості."Але фізично навіть в задовільному, тому, я думаю, з плином незначної кількості часу, мінімум тиждень він там буде знаходитись", — наголосив Кучер.Зеленський також прокоментував зустріч із В’ячеславом Золочевським у своєму Telegram-каналі.«20-річний В’ячеслав Золочевський народився в сорочці. Сьогодні він фактично святкує другий день народження. <…> Вірю, що цей другий шанс був подарований тобі недарма, В’ячеславе. Україна пишається тобою! Сил тобі пережити й оговтатися від тієї страшної ночі», — йдеться у повідомленні.

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