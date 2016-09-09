На кордоні з Польщею волинські прикордонники знайшли контрабанду цигарок у вагоні з рудою. ФОТО
Сьогодні, 21:48
26-го вересня в пункті пропуску для залізничного сполучення «Володимир-Волинський» на кордоні з Польщею у вагоні з рудою прикордонники Луцького загону виявили контрабандні цигарки та телефон.
Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби.
"Під час огляду вантажного потягу, який слідував за кордон, військовослужбовці виявили сторонні вкладення. Помітивши в одному з напіввагонів порушення рельєфу вантажу, прикордонники взялися його розкопувати. Через деякий час охоронці кордону дісталися до металевої пластини, під якою і знаходилися тютюнові вироби. Всього з вагону вилучили 1 300 пачок контрабандних цигарок" – йдеться у дописі.
Окрім сигарет, прикордонники знайшли ще мобільний телефон. Контрабандисти, ймовірно, залишили його для того, аби швидко відшукати крам серед 49 вагонів.
Наразі встановлюють осіб, причетних до організації переправки контрабанди. А незаконний вантаж передали співробітникам Волинської митниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби.
"Під час огляду вантажного потягу, який слідував за кордон, військовослужбовці виявили сторонні вкладення. Помітивши в одному з напіввагонів порушення рельєфу вантажу, прикордонники взялися його розкопувати. Через деякий час охоронці кордону дісталися до металевої пластини, під якою і знаходилися тютюнові вироби. Всього з вагону вилучили 1 300 пачок контрабандних цигарок" – йдеться у дописі.
Окрім сигарет, прикордонники знайшли ще мобільний телефон. Контрабандисти, ймовірно, залишили його для того, аби швидко відшукати крам серед 49 вагонів.
Наразі встановлюють осіб, причетних до організації переправки контрабанди. А незаконний вантаж передали співробітникам Волинської митниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку легковик в'їхав у маршрутку. ФОТО
Сьогодні, 22:45
На кордоні з Польщею волинські прикордонники знайшли контрабанду цигарок у вагоні з рудою. ФОТО
Сьогодні, 21:48
Обігнали Мірзояна та Вакарчука: двоє лучан – у ТОП-20 найсексуальніших митців України
Сьогодні, 21:19
Знайшли 11-класника з Ківерців, якого розшукували більше тижня
Сьогодні, 20:34