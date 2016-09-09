На кордоні з Польщею волинські прикордонники знайшли контрабанду цигарок у вагоні з рудою. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба



"Під час огляду вантажного потягу, який слідував за кордон, військовослужбовці виявили сторонні вкладення. Помітивши в одному з напіввагонів порушення рельєфу вантажу, прикордонники взялися його розкопувати. Через деякий час охоронці кордону дісталися до металевої пластини, під якою і знаходилися тютюнові вироби. Всього з вагону вилучили 1 300 пачок контрабандних цигарок" – йдеться у дописі.





Окрім сигарет, прикордонники знайшли ще мобільний телефон. Контрабандисти, ймовірно, залишили його для того, аби швидко відшукати крам серед 49 вагонів.



Наразі встановлюють осіб, причетних до організації переправки контрабанди. А незаконний вантаж передали співробітникам Волинської митниці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-го вересня в пункті пропуску для залізничного сполучення «Володимир-Волинський» на кордоні з Польщею у вагоні з рудою прикордонники Луцького загону виявили контрабандні цигарки та телефон.Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби "Під час огляду вантажного потягу, який слідував за кордон, військовослужбовці виявили сторонні вкладення. Помітивши в одному з напіввагонів порушення рельєфу вантажу, прикордонники взялися його розкопувати. Через деякий час охоронці кордону дісталися до металевої пластини, під якою і знаходилися тютюнові вироби. Всього з вагону вилучили 1 300 пачок контрабандних цигарок" – йдеться у дописі.Окрім сигарет, прикордонники знайшли ще мобільний телефон. Контрабандисти, ймовірно, залишили його для того, аби швидко відшукати крам серед 49 вагонів.Наразі встановлюють осіб, причетних до організації переправки контрабанди. А незаконний вантаж передали співробітникам Волинської митниці.

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