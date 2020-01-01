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Ремонт дороги: на Волині оголосили тендер на понад 100 мільйонів

Ремонт дороги: на Волині оголосили тендер на понад 100 мільйонів
Надавача послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-03-06 /Т-03-02/ ‒ Шацьк ‒ Вілиця ‒ Прип’ять ‒ Любохини ‒ /Т-03-08/ на ділянці км 9+747-км 22+992 визначать через відкриті торги.

Організовує торги Служба автомобільних доріг у Волинській області, пише «Волинь Online».

Тендерні пропозиції приймають до 7 жовтня, розпочнуть аукціон 12 листопада.

Очікувана вартість послуг становить 102,861 мільйона гривень.

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Теги: дорога, тендер, Служба автомобільних доріг, ремонт
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