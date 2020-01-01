Ремонт дороги: на Волині оголосили тендер на понад 100 мільйонів





Організовує торги Служба автомобільних доріг у Волинській області, пише



Тендерні пропозиції приймають до 7 жовтня, розпочнуть аукціон 12 листопада.



Очікувана вартість послуг становить 102,861 мільйона гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Надавача послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-03-06 /Т-03-02/ ‒ Шацьк ‒ Вілиця ‒ Прип’ять ‒ Любохини ‒ /Т-03-08/ на ділянці км 9+747-км 22+992 визначать через відкриті торги.Організовує торги Служба автомобільних доріг у Волинській області, пише «Волинь Online» Тендерні пропозиції приймають до 7 жовтня, розпочнуть аукціон 12 листопада.Очікувана вартість послуг становить 102,861 мільйона гривень.

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