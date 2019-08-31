27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього: що сьогодні не можна робити





Іменини сьогодні святкує Іван, - пише



Хрест Господень – головна святиня християнства, місце смерті та воскресіння Ісуса Христа, символ спасіння. Дивно, але після воскресіння Христа ця святиня зникла на 300 років. Вороги християнства зробили все, аби її не могли знайти. На місці, де сховали Хрест, язичники відбудували храм на честь богині Венери. Над величезною християнською святинею, схованою під спудом, приносилися язичницькі жертви та відбувалися оргії. Але все таємне стає явним. Промислом Божим Хрест Господень було знайдено у 326 році н.е. царицею Оленою, мамою імператора Костянтина. Саме син попросив маму-християнку очолити пошуки величезної святині.



Для імператора Костянтина Хрест Господень мав дуже особливе, сакральне значення. Це був символ його віри, а ще - символ могутності його імперії. Одного разу, напередодні складної битви, Костянтин молив Бога дати йому знак Своєї присутності, адже битва була із язичниками, які жорстоко вбивали християн, а своїми пристрастями руйнували велику Римську імперію. Тоді ж Костянтин побачив у небі великий хрест. А вночі, уві сні, йому явився Ісус Христос із хрестом в руці, і сказав йому: “Цим переможеш!” Вранці, перед битвою, імператор Костянтин віддав наказ - намалювати на всіх знаменах та щитах Хрест Господень. Того разу його війська перемогли величезну складну битву, а для імператора Костянтина хрест став найвеличнішим символом. Він остаточно прийняв православну віру і разом з мамою, царицею Оленою, відновив багато християнських святинь. Саме відтоді християни нарешті могли відкрито сповідувати свою віру, не боячись гонінь, катувань та смерті.



Дивним чином після багаторічних пошуків, у 326 році, цариця Олена знайшла дерево, на якому був розп’ятий Спаситель, а через рік після того - відійшла до Господа. За цю знахідку Церква називає її Святою Рівноапостольною Оленою, а її сина - Рівноапостольним Костянтином Великим.



Символізм Хреста



Хрест Господень символізує шлях кожної людини до Господа. Верх Хреста відчиняє Рай, низ Хреста руйнує пекельні страждання людства, які воно терпить від часів падіння Адама.



Права та ліва частина, де були прибиті руки Спасителя, кличуть до Бога, єднають усі народи, щоб не тільки в Єрусалимі, а усюди, на кожному клаптику землі, якщо тільки людина хоче спастися, Господь почує і прийме її поклоніння і віру.



Кожен людина несе свій хрест. Іноді можна почути: "Цей хрест мені не по силах". Але Господь не дає людині більше, ніж вона може винести. Це - найголовніша мудрість, яка долає багато гріхів і спокус, вбиває нарікання та дарує смирення. "А де смирення - там благодать Господня. А де благодать, там вічне життя...", - йдеться у православній вірі.



Народні прикмети на 27 вересня



– Якщо дме північний вітер, то літо теплим буде.



– Заморозки зранку – до ранньої зими.



– Якщо погода ясна і тепла, то холоди настануть нескоро.



– Різко похолодало – весна ранньою буде.



– Північний вітер – до спекотного літа.



Що можна робити 27 вересня



1. Людина, яка заблукає цього дня в лісі – повинна зняти з себе та струсити одяг, а потім прочитати молитву. Це допоможе знайти шлях додому.

Також варто цього дня не сваритися, не проявляти агресію, бути милостивими, допомагати немічним, займатися благодійністю. І задуматися над власним життям - чи все ми робимо правильно та як змінитися на краще, наповнивши його добрими справами.



Що не можна робити 27 вересня



1. Якщо побачите на землі незрозумілі сліди – не переходьте їх, адже можете важко захворіти.



2. За повір'ям, на свято Воздвиження не можна починати ніяких важливих справ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 вересня християни святкують Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього. За християнськими канонами, Воздвиження – велике свято.Іменини сьогодні святкує Іван, - пише 24 канал Хрест Господень – головна святиня християнства, місце смерті та воскресіння Ісуса Христа, символ спасіння. Дивно, але після воскресіння Христа ця святиня зникла на 300 років. Вороги християнства зробили все, аби її не могли знайти. На місці, де сховали Хрест, язичники відбудували храм на честь богині Венери. Над величезною християнською святинею, схованою під спудом, приносилися язичницькі жертви та відбувалися оргії. Але все таємне стає явним. Промислом Божим Хрест Господень було знайдено у 326 році н.е. царицею Оленою, мамою імператора Костянтина. Саме син попросив маму-християнку очолити пошуки величезної святині.Для імператора Костянтина Хрест Господень мав дуже особливе, сакральне значення. Це був символ його віри, а ще - символ могутності його імперії. Одного разу, напередодні складної битви, Костянтин молив Бога дати йому знак Своєї присутності, адже битва була із язичниками, які жорстоко вбивали християн, а своїми пристрастями руйнували велику Римську імперію. Тоді ж Костянтин побачив у небі великий хрест. А вночі, уві сні, йому явився Ісус Христос із хрестом в руці, і сказав йому: “Цим переможеш!” Вранці, перед битвою, імператор Костянтин віддав наказ - намалювати на всіх знаменах та щитах Хрест Господень. Того разу його війська перемогли величезну складну битву, а для імператора Костянтина хрест став найвеличнішим символом. Він остаточно прийняв православну віру і разом з мамою, царицею Оленою, відновив багато християнських святинь. Саме відтоді християни нарешті могли відкрито сповідувати свою віру, не боячись гонінь, катувань та смерті.Дивним чином після багаторічних пошуків, у 326 році, цариця Олена знайшла дерево, на якому був розп’ятий Спаситель, а через рік після того - відійшла до Господа. За цю знахідку Церква називає її Святою Рівноапостольною Оленою, а її сина - Рівноапостольним Костянтином Великим.Хрест Господень символізує шлях кожної людини до Господа. Верх Хреста відчиняє Рай, низ Хреста руйнує пекельні страждання людства, які воно терпить від часів падіння Адама.Права та ліва частина, де були прибиті руки Спасителя, кличуть до Бога, єднають усі народи, щоб не тільки в Єрусалимі, а усюди, на кожному клаптику землі, якщо тільки людина хоче спастися, Господь почує і прийме її поклоніння і віру.Кожен людина несе свій хрест. Іноді можна почути: "Цей хрест мені не по силах". Але Господь не дає людині більше, ніж вона може винести. Це - найголовніша мудрість, яка долає багато гріхів і спокус, вбиває нарікання та дарує смирення. "А де смирення - там благодать Господня. А де благодать, там вічне життя...", - йдеться у православній вірі.– Якщо дме північний вітер, то літо теплим буде.– Заморозки зранку – до ранньої зими.– Якщо погода ясна і тепла, то холоди настануть нескоро.– Різко похолодало – весна ранньою буде.– Північний вітер – до спекотного літа.1. Людина, яка заблукає цього дня в лісі – повинна зняти з себе та струсити одяг, а потім прочитати молитву. Це допоможе знайти шлях додому.Також варто цього дня не сваритися, не проявляти агресію, бути милостивими, допомагати немічним, займатися благодійністю. І задуматися над власним життям - чи все ми робимо правильно та як змінитися на краще, наповнивши його добрими справами.1. Якщо побачите на землі незрозумілі сліди – не переходьте їх, адже можете важко захворіти.2. За повір'ям, на свято Воздвиження не можна починати ніяких важливих справ.

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