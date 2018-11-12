Волинська поліція придбає відеостіну за 1,5 мільйона гривень





Організовує торги ГУНП у Волинській області, пише



Йдеться про придбання двох комплектів відеостіни. Строк поставки товарів – до 20 грудня.



Очікувана вартість становить 1,5 мільйона гривень.



До слова, на виїздах з Луцька



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