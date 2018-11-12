Волинська поліція придбає відеостіну за 1,5 мільйона гривень
Сьогодні, 06:29
Постачальника системи відображення інформації (відеостіни) визначать у результаті відкритих торгів.
Організовує торги ГУНП у Волинській області, пише «Волинь Online». Тендерні пропозиції приймають до 12 жовтня, розпочнуть аукціон 13 жовтня.
Йдеться про придбання двох комплектів відеостіни. Строк поставки товарів – до 20 грудня.
Очікувана вартість становить 1,5 мільйона гривень.
До слова, на виїздах з Луцька встановлять камери відеоспостереження.
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Організовує торги ГУНП у Волинській області, пише «Волинь Online». Тендерні пропозиції приймають до 12 жовтня, розпочнуть аукціон 13 жовтня.
Йдеться про придбання двох комплектів відеостіни. Строк поставки товарів – до 20 грудня.
Очікувана вартість становить 1,5 мільйона гривень.
До слова, на виїздах з Луцька встановлять камери відеоспостереження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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