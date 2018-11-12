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Волинська поліція придбає відеостіну за 1,5 мільйона гривень

Волинська поліція придбає відеостіну за 1,5 мільйона гривень
Постачальника системи відображення інформації (відеостіни) визначать у результаті відкритих торгів.

Організовує торги ГУНП у Волинській області, пише «Волинь Online». Тендерні пропозиції приймають до 12 жовтня, розпочнуть аукціон 13 жовтня.

Йдеться про придбання двох комплектів відеостіни. Строк поставки товарів – до 20 грудня.

Очікувана вартість становить 1,5 мільйона гривень.

До слова, на виїздах з Луцька встановлять камери відеоспостереження.

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Теги: поліція, відеостіна, тендер, закупівля
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