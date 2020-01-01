Владика Михаїл здолав коронавірус
Сьогодні, 12:11
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл одужав від коронавірусу, його виписали з лікарні.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних достовірних джерел.
Інформацію про те, що владика наразі здійснює архіпастирські обов'язки, підтвердили і у пресслужбі Волинської єпархії ПЦУ.
Нагадаємо, за інформацією видання, з 8 вересня священнослужитель перебував на лікуванні у Боголюбах. Перед вихідними, що минули, його виписали з лікарні.
Як повідомляють на сайті єпархії, учора, 27 вересня, на свято Воздвиження хреста Господнього митрополит Луцький і Волинський Михаїл уже здійснював богослужіння у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних достовірних джерел.
Інформацію про те, що владика наразі здійснює архіпастирські обов'язки, підтвердили і у пресслужбі Волинської єпархії ПЦУ.
Нагадаємо, за інформацією видання, з 8 вересня священнослужитель перебував на лікуванні у Боголюбах. Перед вихідними, що минули, його виписали з лікарні.
Як повідомляють на сайті єпархії, учора, 27 вересня, на свято Воздвиження хреста Господнього митрополит Луцький і Волинський Михаїл уже здійснював богослужіння у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.
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