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Владика Михаїл здолав коронавірус

Владика Михаїл здолав коронавірус
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл одужав від коронавірусу, його виписали з лікарні.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних достовірних джерел.

Інформацію про те, що владика наразі здійснює архіпастирські обов'язки, підтвердили і у пресслужбі Волинської єпархії ПЦУ.

Нагадаємо, за інформацією видання, з 8 вересня священнослужитель перебував на лікуванні у Боголюбах. Перед вихідними, що минули, його виписали з лікарні.

Як повідомляють на сайті єпархії, учора, 27 вересня, на свято Воздвиження хреста Господнього митрополит Луцький і Волинський Михаїл уже здійснював богослужіння у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.



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Теги: владика, митрополит, Михаїл, коронавірус, хвороба, Боголюби, одужання
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Коментарі 1
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І як це він зміг здолати грип, якого влітку не буває?..
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