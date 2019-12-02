В маршрутку «Луцьк-Зарічне» врізався легковик: травмувалося троє людей. ФОТО
Сьогодні, 15:38
У Рівному трапилась автопригода за участю легковика та маршрутного таксі.
Аварія сталася о 16:40 27 вересня на вулиці Костромській, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
Поліцейські встановили, що 32-річний рівнянин, водій автомобіля Peugeot 508, не впорався із керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із маршрутним таксі сполученням «Луцьк-Зарічне» під керуванням 55-річного жителя обласного центру
У рейсовому автобусі перебувало троє пасажирів. Допомога медиків знадобилася одній із них — 56-річній костопільчанці. У неї діагностували забої та після надання медичної допомоги відпустили.
Із різними травмами до лікарні госпіталізували 32-річного водія легковика та його 5-річного сина.
Слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Транспортні засоби вилучили.
Кермувальник маршрутного таксі за результатами медичного огляду на стан сп’яніння був тверезий. У водія легковика відібрані необхідні біологічні зразки.
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Аварія сталася о 16:40 27 вересня на вулиці Костромській, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
Поліцейські встановили, що 32-річний рівнянин, водій автомобіля Peugeot 508, не впорався із керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із маршрутним таксі сполученням «Луцьк-Зарічне» під керуванням 55-річного жителя обласного центру
У рейсовому автобусі перебувало троє пасажирів. Допомога медиків знадобилася одній із них — 56-річній костопільчанці. У неї діагностували забої та після надання медичної допомоги відпустили.
Із різними травмами до лікарні госпіталізували 32-річного водія легковика та його 5-річного сина.
Слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Транспортні засоби вилучили.
Кермувальник маршрутного таксі за результатами медичного огляду на стан сп’яніння був тверезий. У водія легковика відібрані необхідні біологічні зразки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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