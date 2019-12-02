вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В маршрутку «Луцьк-Зарічне» врізався легковик: травмувалося троє людей. ФОТО

В маршрутку «Луцьк-Зарічне» врізався легковик: травмувалося троє людей. ФОТО
У Рівному трапилась автопригода за участю легковика та маршрутного таксі.

Аварія сталася о 16:40 27 вересня на вулиці Костромській, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.

Поліцейські встановили, що 32-річний рівнянин, водій автомобіля Peugeot 508, не впорався із керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із маршрутним таксі сполученням «Луцьк-Зарічне» під керуванням 55-річного жителя обласного центру

У рейсовому автобусі перебувало троє пасажирів. Допомога медиків знадобилася одній із них — 56-річній костопільчанці. У неї діагностували забої та після надання медичної допомоги відпустили.

Із різними травмами до лікарні госпіталізували 32-річного водія легковика та його 5-річного сина.

Слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Транспортні засоби вилучили.

Кермувальник маршрутного таксі за результатами медичного огляду на стан сп’яніння був тверезий. У водія легковика відібрані необхідні біологічні зразки.
В маршрутку «Луцьк-Зарічне» врізався легковик: травмувалося троє людей. ФОТО
В маршрутку «Луцьк-Зарічне» врізався легковик: травмувалося троє людей. ФОТО
В маршрутку «Луцьк-Зарічне» врізався легковик: травмувалося троє людей. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутка, Рівне, аварія, Луцьк, Зарічне
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянина покарали за домашнє насильство над колишньою дружиною
Сьогодні, 15:58
В маршрутку «Луцьк-Зарічне» врізався легковик: травмувалося троє людей. ФОТО
Сьогодні, 15:38
На Волині створять 2 центри профтехосвіти
Сьогодні, 15:02
На Прикарпатті попрощались із загиблим 27-річним воїном волинської бригади. ФОТО
Сьогодні, 14:50
На «Ягодині» у бусі знайшли незадекларовані автозапчастини. ФОТО
Сьогодні, 14:42
Схожі новини
На Ковельській у Луцьку вантажівка врізалася в маршрутку. ВІДЕО На Ковельській у Луцьку вантажівка врізалася в маршрутку. ВІДЕО
02 вересень, 11:18
У Луцьку сталася подвійна аварія за участю маршрутки. ФОТО У Луцьку сталася подвійна аварія за участю маршрутки. ФОТО
31 серпень, 20:50
У Луцьку зіткнулись 2 автівки та маршрутка: травмувалась 14-річна пасажирка автобуса У Луцьку зіткнулись 2 автівки та маршрутка: травмувалась 14-річна пасажирка автобуса
20 лютий, 11:12
У Луцьку маршрутка збила пішохода: чоловік – у лікарні. ФОТО У Луцьку маршрутка збила пішохода: чоловік – у лікарні. ФОТО
02 грудень, 2019, 15:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянина покарали за домашнє насильство над колишньою дружиною
Сьогодні, 15:58
 0
В маршрутку «Луцьк-Зарічне» врізався легковик: травмувалося троє людей. ФОТО
Сьогодні, 15:38
 0
На Волині створять 2 центри профтехосвіти
Сьогодні, 15:02
 0
На Прикарпатті попрощались із загиблим 27-річним воїном волинської бригади. ФОТО
Сьогодні, 14:50
 0
На «Ягодині» у бусі знайшли незадекларовані автозапчастини. ФОТО
Сьогодні, 14:42
 0
Медіа
відео
1/8