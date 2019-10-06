У місті на Волині птахофабрика розпочала ремонт дороги





Цією дорогою користуються працівники як птахофабрики, співробітники інших сусідніх підприємств, так і жителі вулиці Наталії Ужвій. Про це з посиланням на пресслужбу підприємства інформує



Наразі робітники зняли асфальтне покриття на проблемних ділянках дороги та проводять підготовку до майбутнього асфальтування дорожнього полотна.



Об’єм робіт складає понад 800 м2 поточного ремонту асфальтованого покриття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимир-Волинська птахофабрика розпочала поточний ремонт дороги у місті від кільця по вулиці Володимира Великого до свого підприємства.Цією дорогою користуються працівники як птахофабрики, співробітники інших сусідніх підприємств, так і жителі вулиці Наталії Ужвій. Про це з посиланням на пресслужбу підприємства інформує БУГ Наразі робітники зняли асфальтне покриття на проблемних ділянках дороги та проводять підготовку до майбутнього асфальтування дорожнього полотна.Об’єм робіт складає понад 800 м2 поточного ремонту асфальтованого покриття.

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