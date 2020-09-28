До бюджету-2021 заклали понад 15 мільярдів гривень на вакцину від коронавірусу, – Степанов
Сьогодні, 21:47
На вакцину проти коронавірусу та на заходи з боротьби з Covid-19 у проекті бюджету на 2021 рік Міністерство охорони здоров’я України заклало понад 15 мільярдів гривень.
Про це заявив очільник відомства Максим Степанов на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Інформують Факти.
"Ми заклали відповідні кошти на боротьбу з епідеміями та на заходи, які з цим пов’язані, зокрема і на вакцинацію", – відзначив Максим Степанов.
За його словами, під час визначення суми фахівці орієнтувалися на вартість речовини проти вірусу, яку надали компанії-розробники вакцини.
Водночас на вакцинацію від коронавірусу за держаний кошт можуть розраховувати громадяни, які перебувають у групі ризику, а саме літні люди та ті, хто має супутні захворювання.
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Про це заявив очільник відомства Максим Степанов на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Інформують Факти.
"Ми заклали відповідні кошти на боротьбу з епідеміями та на заходи, які з цим пов’язані, зокрема і на вакцинацію", – відзначив Максим Степанов.
За його словами, під час визначення суми фахівці орієнтувалися на вартість речовини проти вірусу, яку надали компанії-розробники вакцини.
Водночас на вакцинацію від коронавірусу за держаний кошт можуть розраховувати громадяни, які перебувають у групі ризику, а саме літні люди та ті, хто має супутні захворювання.
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