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До бюджету-2021 заклали понад 15 мільярдів гривень на вакцину від коронавірусу, – Степанов

До бюджету-2021 заклали понад 15 мільярдів гривень на вакцину від коронавірусу, – Степанов
На вакцину проти коронавірусу та на заходи з боротьби з Covid-19 у проекті бюджету на 2021 рік Міністерство охорони здоров’я України заклало понад 15 мільярдів гривень.

Про це заявив очільник відомства Максим Степанов на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Інформують Факти.

"Ми заклали відповідні кошти на боротьбу з епідеміями та на заходи, які з цим пов’язані, зокрема і на вакцинацію", – відзначив Максим Степанов.

За його словами, під час визначення суми фахівці орієнтувалися на вартість речовини проти вірусу, яку надали компанії-розробники вакцини.

Водночас на вакцинацію від коронавірусу за держаний кошт можуть розраховувати громадяни, які перебувають у групі ризику, а саме літні люди та ті, хто має супутні захворювання.

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Теги: бюджет, вакцинація, кошти, Максим Степанов, коронавірус
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