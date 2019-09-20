Помер настоятель волинського храму УПЦ (МП)

26 вересня на 78 році життя відійшов у вічність багаторічний настоятель Свято-Михайлівського храму у селі Павлівка протоієрейПро це інформує Волинська єпархія УПЦ."Змолоду багато років працював шахтарем, та віра в Господа і бажання служити Йому спонукали до прийняття священного сану. Шлях свого священницького служіння о. Іван починав із Білгородської єпархії, був дияконом храму с. Рокитне, настоятелем якого був відомий старець схиархімандрит Серафим (Тяпочкін)", - йдеться в повідомленні.У 1989 році отець Іоанн перейшов у Волинську єпархію, де його призначили настоятелем храму архістратига Михаїла і інших сил безплотних у селі Павлівка.Отець Іоанн ніс чимало послухів: був благочинним Іваничівського благочиння, духівником Володимир-Волинського благочиння. Батюшка завжди був мудрим порадником і наставником для багатьох священиків.28 вересня, після заупокійної літургії, відбувся чин священницького погребіння. Очолив його благочинний Володимир-Волинської округи протоієрей, якому співслужило численне духовенство.