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Покарають чоловіка, який у Сапалаївці ловив рибу сіткою

Покарають чоловіка, який у Сапалаївці ловив рибу сіткою
У період з 21 по 28 вересня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували дев’ять порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів.

Склали п’ять протоколів за порушення правил рибальства та два за грубі порушення. Оформили два акти виявлення та вилучення безхазяйного майна, – повідомляє пресслужба відомства.

«За вказаний період на порушників наклали 255 гривень штрафів. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили сім заборонених знарядь лову», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Для прикладу, 22 вересня викрили грубе порушення правил рибальства. Близько 17 години громадянин здійснював вилов риби забороненим сітним знаряддям. Інцидент стався на річці Сапалаївка у парку 900-річчя у місті Луцьк.

26 вересня поблизу села Колона Іваничівського району Волинської області викрили аналогічне порушення. Порушник не встиг завдати шкоди рибному господарству.

На усіх викритих громадян склали протоколи про адмінправопорушення. Матеріали справ направили до судів для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.

Покарають чоловіка, який у Сапалаївці ловив рибу сіткою
Покарають чоловіка, який у Сапалаївці ловив рибу сіткою

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Теги: рибпатруль, Волинь, порушення, рибалка
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