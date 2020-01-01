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У Харкові прощаються із загиблим у авіакатастрофі Ан-26 курсантом. ФОТО

У Харкові прощаються із загиблим у авіакатастрофі Ан-26 курсантом. ФОТО
На Меморіалі Слави у Харкові вшановують пам'ять 20-річного Віталія Вільхового — одного з 26 загиблих внаслідок падіння військового літака біля Чугуєва 25 вересня.

Як повідомляє кореспондент Суспільного, до Меморіалу Слави у лісопарку прийшли рідні загиблого, курсанти університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба, керівництво університету, харків'яни.

"В одну мить Україна втратила 26 кращих своїх синів, 26 справжніх чоловіків, які в скрутний час для країни свідомо обрали почесний шлях захисту країни й щодня наполегливо йшли до мети. Але не сталося. Стримуючи біль, ми сьогодні проводжаємо в останню путь Вільхового Віталія Богдановича, 20-річного юнака, який з юнацтва мріяв про небо, кар’єру військового і, зібравши всі сили, до останнього подиху боровся за своє життя", — сказав під час церемонії начальник університету Повітряних сил ім. Кожедуба Олександр Турінський.

Він передав матері Віталія грамоту пошани та скорботи від Головнокомандувача Збройних Сил України Руслана Хомчака.

Віталій Вільховий закінчив Львівський державний ліцей ім. Героїв Крут, після чого вступив до університету в Харкові. У вкрай тяжкому стані після катастрофи Ан-26 біля Чугуєва Віталія доправили до харківської лікарні, де він помер 26 вересня.

Поховають курсанта на Львівщині.
У Харкові прощаються із загиблим у авіакатастрофі Ан-26 курсантом. ФОТО
У Харкові прощаються із загиблим у авіакатастрофі Ан-26 курсантом. ФОТО
У Харкові прощаються із загиблим у авіакатастрофі Ан-26 курсантом. ФОТО
У Харкові прощаються із загиблим у авіакатастрофі Ан-26 курсантом. ФОТО
У Харкові прощаються із загиблим у авіакатастрофі Ан-26 курсантом. ФОТО


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Теги: прощання, похорон, Віталій Вільховий, авіакатастрофа
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