У Харкові прощаються із загиблим у авіакатастрофі Ан-26 курсантом. ФОТО

Віталія Вільхового — одного з 26 загиблих внаслідок



Як повідомляє кореспондент



"В одну мить Україна втратила 26 кращих своїх синів, 26 справжніх чоловіків, які в скрутний час для країни свідомо обрали почесний шлях захисту країни й щодня наполегливо йшли до мети. Але не сталося. Стримуючи біль, ми сьогодні проводжаємо в останню путь Вільхового Віталія Богдановича, 20-річного юнака, який з юнацтва мріяв про небо, кар’єру військового і, зібравши всі сили, до останнього подиху боровся за своє життя", — сказав під час церемонії начальник університету Повітряних сил ім. Кожедуба Олександр Турінський.



Він передав матері Віталія грамоту пошани та скорботи від Головнокомандувача Збройних Сил України Руслана Хомчака.



Віталій Вільховий закінчив Львівський державний ліцей ім. Героїв Крут, після чого вступив до університету в Харкові. У вкрай тяжкому стані після катастрофи Ан-26 біля Чугуєва Віталія доправили до харківської лікарні,



Поховають курсанта на Львівщині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Меморіалі Слави у Харкові вшановують пам'ять 20-річного— одного з 26 загиблих внаслідок падіння військового літака біля Чугуєва 25 вересня.Як повідомляє кореспондент Суспільного , до Меморіалу Слави у лісопарку прийшли рідні загиблого, курсанти університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба, керівництво університету, харків'яни."В одну мить Україна втратила 26 кращих своїх синів, 26 справжніх чоловіків, які в скрутний час для країни свідомо обрали почесний шлях захисту країни й щодня наполегливо йшли до мети. Але не сталося. Стримуючи біль, ми сьогодні проводжаємо в останню путь Вільхового Віталія Богдановича, 20-річного юнака, який з юнацтва мріяв про небо, кар’єру військового і, зібравши всі сили, до останнього подиху боровся за своє життя", — сказав під час церемонії начальник університету Повітряних сил ім. Кожедуба Олександр Турінський.Він передав матері Віталія грамоту пошани та скорботи від Головнокомандувача Збройних Сил України Руслана Хомчака.Віталій Вільховий закінчив Львівський державний ліцей ім. Героїв Крут, після чого вступив до університету в Харкові. У вкрай тяжкому стані після катастрофи Ан-26 біля Чугуєва Віталія доправили до харківської лікарні, де він помер 26 вересня Поховають курсанта на Львівщині.

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