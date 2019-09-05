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У селі на Волині пожежа знищила 3 тонни сіна

У селі на Волині пожежа знищила 3 тонни сіна
У селі Видраниця Ратнівського району горіла дерев’яна господарська споруда.

Пожежа трапилась 28 вересня о 11:40, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.

Вогонь знищив 30 м2 покрівлі і перекриття, 60 м2 стіни, 3 тонни сіна. Ймовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Ще одна дерев’яна господарська споруда загорілася 19:36 у селі Карасин Маневицького району через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Пожежу локалізували о 20:01, а о 20:25 її ліквідували. Вогонь знищив покрівлю, стіни, сільськогосподарський інвентар.


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Теги: пожежа, Волинь, сіно
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