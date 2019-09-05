У селі на Волині пожежа знищила 3 тонни сіна





Пожежа трапилась 28 вересня о 11:40, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.



Вогонь знищив 30 м2 покрівлі і перекриття, 60 м2 стіни, 3 тонни сіна. Ймовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.



Ще одна дерев’яна господарська споруда загорілася 19:36 у селі Карасин Маневицького району через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Пожежу локалізували о 20:01, а о 20:25 її ліквідували. Вогонь знищив покрівлю, стіни, сільськогосподарський інвентар.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Видраниця Ратнівського району горіла дерев’яна господарська споруда.Пожежа трапилась 28 вересня о 11:40, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.Вогонь знищив 30 м2 покрівлі і перекриття, 60 м2 стіни, 3 тонни сіна. Ймовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.Ще одна дерев’яна господарська споруда загорілася 19:36 у селі Карасин Маневицького району через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Пожежу локалізували о 20:01, а о 20:25 її ліквідували. Вогонь знищив покрівлю, стіни, сільськогосподарський інвентар.

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