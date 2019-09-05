У селі на Волині пожежа знищила 3 тонни сіна
Сьогодні, 17:40
У селі Видраниця Ратнівського району горіла дерев’яна господарська споруда.
Пожежа трапилась 28 вересня о 11:40, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.
Вогонь знищив 30 м2 покрівлі і перекриття, 60 м2 стіни, 3 тонни сіна. Ймовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
Ще одна дерев’яна господарська споруда загорілася 19:36 у селі Карасин Маневицького району через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Пожежу локалізували о 20:01, а о 20:25 її ліквідували. Вогонь знищив покрівлю, стіни, сільськогосподарський інвентар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Пожежа трапилась 28 вересня о 11:40, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.
Вогонь знищив 30 м2 покрівлі і перекриття, 60 м2 стіни, 3 тонни сіна. Ймовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
Ще одна дерев’яна господарська споруда загорілася 19:36 у селі Карасин Маневицького району через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Пожежу локалізували о 20:01, а о 20:25 її ліквідували. Вогонь знищив покрівлю, стіни, сільськогосподарський інвентар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Поки не бачу доказів війни з Росією, – представник української делегації в тристоронній групі
Сьогодні, 17:41
У селі на Волині пожежа знищила 3 тонни сіна
Сьогодні, 17:40
Хто і від кого іде у мери Луцька: повний список кандидатів
Сьогодні, 17:16
Мріяв стати першим темношкірим генералом в Україні: історія молодого льотчика, який загинув у авіатрощі під Чугуєвом
Сьогодні, 17:05