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У Польщі хлопець з України на смерть збив велосипедиста і втік з місця пригоди

У Польщі хлопець з України на смерть збив велосипедиста і втік з місця пригоди
23-річного українця звинуватили в скоєнні смертельної ДТП у населеному пункті Велька Весь, розташованому в Свєнтокшиському воєводстві у Польщі.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, ДТП сталася ввечері 21 вересня 2020 року.

Тоді автомобіль збив на смерть 20-річного велосипедиста. Водій з місця пригоди втік.

Пізніше слідство встановило, що винуватцем смертельної ДТП був 23-річний громадянин України. Його затримали й за рішенням суду взяли під варту на 3 місяці. Чоловікові за скоєне загрожує до 8 років в'язниці.

Також затримали ще 2-х українців: 21-річного та 41-річного чоловіків звинуватили в тому, що ті допомагали підозрюваному уникнути покарання за скоєне смертельне ДТП. За це їм може загрожувати до 5 років тюрми. До завершення слідства обох поки що вирішили залишили на волі.

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Теги: Польща, аварія, смерть, українець, велосипедист
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