У Польщі хлопець з України на смерть збив велосипедиста і втік з місця пригоди





Як пoвідoмляє



Тоді автомобіль збив на смерть 20-річного велосипедиста. Водій з місця пригоди втік.



Пізніше слідство встановило, що винуватцем смертельної ДТП був 23-річний громадянин України. Його затримали й за рішенням суду взяли під варту на 3 місяці. Чоловікові за скоєне загрожує до 8 років в'язниці.



Також затримали ще 2-х українців: 21-річного та 41-річного чоловіків звинуватили в тому, що ті допомагали підозрюваному уникнути покарання за скоєне смертельне ДТП. За це їм може загрожувати до 5 років тюрми. До завершення слідства обох поки що вирішили залишили на волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23-річного українця звинуватили в скоєнні смертельної ДТП у населеному пункті Велька Весь, розташованому в Свєнтокшиському воєводстві у Польщі.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, ДТП сталася ввечері 21 вересня 2020 року.Тоді автомобіль збив на смерть 20-річного велосипедиста. Водій з місця пригоди втік.Пізніше слідство встановило, що винуватцем смертельної ДТП був 23-річний громадянин України. Його затримали й за рішенням суду взяли під варту на 3 місяці. Чоловікові за скоєне загрожує до 8 років в'язниці.Також затримали ще 2-х українців: 21-річного та 41-річного чоловіків звинуватили в тому, що ті допомагали підозрюваному уникнути покарання за скоєне смертельне ДТП. За це їм може загрожувати до 5 років тюрми. До завершення слідства обох поки що вирішили залишили на волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію