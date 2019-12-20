У районі на Волині відкрили нову амбулаторію. ФОТО





На захід з нагоди відкриття завітав заступник голови облдержадміністрації Олександр Троханенко,



Споруджували амулаторія за кошти спільного з Світовим банком проєкту «Вдосконалення медичної допомоги з системами кровообігу у Волинській області». Загальна вартість робіт – 8 млн 822 тис. грн.



Так, у новому медичному закладі працюватиме 1 сімейний лікар, який нині проходить інтернатуру. На сьогодні там працює вже 3 медпрацівники та є навіть кабінет стоматолога.



Обслуговуватиме амбулаторія села Риковичі та частину сусідніх сіл. Зокрема, на сьогодні, це орієнтовно 1,5 тис. населення. Однак декларацій з сімейним лікарем заключили лише 65 % жителів, тож медики очікують, що роботи ще додасться. Тим більше, що умови – надзвичайно хороші, є усе необхідне обладнання, устаткування та відповідні меблі. Тож сімейний лікар зможе надавати більше послуг, які передбачені первинною ланкою медицини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відбулося відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Риковичі Іваничівського району після реконструкції приміщення ФАПу.На захід з нагоди відкриття завітав заступник голови облдержадміністрації Олександр Троханенко, повідомляє управління інформаційного політики та цифрової трансвормації Волинської ОДА.Споруджували амулаторія за кошти спільного з Світовим банком проєкту «Вдосконалення медичної допомоги з системами кровообігу у Волинській області». Загальна вартість робіт – 8 млн 822 тис. грн.Так, у новому медичному закладі працюватиме 1 сімейний лікар, який нині проходить інтернатуру. На сьогодні там працює вже 3 медпрацівники та є навіть кабінет стоматолога.Обслуговуватиме амбулаторія села Риковичі та частину сусідніх сіл. Зокрема, на сьогодні, це орієнтовно 1,5 тис. населення. Однак декларацій з сімейним лікарем заключили лише 65 % жителів, тож медики очікують, що роботи ще додасться. Тим більше, що умови – надзвичайно хороші, є усе необхідне обладнання, устаткування та відповідні меблі. Тож сімейний лікар зможе надавати більше послуг, які передбачені первинною ланкою медицини.

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