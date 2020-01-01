вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

5 жовтня на Волині: гортаючи календар

5 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 5 жовтня, день народження відзначає доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного управління СНУ, голова ГО «Гендерний центр Волинської області» Оксана Ярош (на фото).

Також особисте свято у солістки Державного академічного Волинського народного хору, заслуженої артистки України Валентини Козачук , боксерки, заслуженого майстра спорту України Тетяни Коб, фотографа Віктора Петрука, ведучого Микити Чибаря, громадської активістки Орисі Харитонюк.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажає багато усмішок, любові, здоров’я, радості й достатку.

5 жовтня 1931 року – народився Високопреосвященнійший Яків (1931-2004 рр.), митрополит Луцький і Волинський (в миру Іван Дмитрович Панчук).

5 жовтня відзначають День працівників карного розшуку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
5 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У лікарні на Волині облаштують додаткові кисневі точки для ховорих на COVID-19
04 жовтень, 23:25
В урочищі «Вовчак» провели патріотичний вишкіл ліцеїстів. ФОТО
04 жовтень, 22:34
У Луцьку відкрили музей іграшок. ВІДЕО
04 жовтень, 21:40
На Волині закінчилася заборона на вилов раків
04 жовтень, 21:13
Схожі новини
4 жовтня на Волині: гортаючи календар 4 жовтня на Волині: гортаючи календар
04 жовтень, 00:00
3 жовтня на Волині: гортаючи календар 3 жовтня на Волині: гортаючи календар
03 жовтень, 00:00
1 жовтня на Волині: гортаючи календар 1 жовтня на Волині: гортаючи календар
01 жовтень, 00:00
29 вересня на Волині: гортаючи календар 29 вересня на Волині: гортаючи календар
29 вересень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
5 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У лікарні на Волині облаштують додаткові кисневі точки для ховорих на COVID-19
04 жовтень, 23:25
 0
В урочищі «Вовчак» провели патріотичний вишкіл ліцеїстів. ФОТО
04 жовтень, 22:34
 0
У Луцьку відкрили музей іграшок. ВІДЕО
04 жовтень, 21:40
 0
На Волині закінчилася заборона на вилов раків
04 жовтень, 21:13
 0
Медіа
відео
1/8