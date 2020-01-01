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Курс валют у Луцьку на 5 жовтня

Курс валют у Луцьку на 5 жовтня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.230, а продаж – 28.497.

Євро при купівлі становить – 32.855, продажу – 33.413.

Курс російського рубля: купівля – 0.325, продаж – 0.376.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.828, продаж – 7.516.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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