Курс валют у Луцьку на 5 жовтня
Сьогодні, 09:20
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.230, а продаж – 28.497.
Євро при купівлі становить – 32.855, продажу – 33.413.
Курс російського рубля: купівля – 0.325, продаж – 0.376.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.828, продаж – 7.516.
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Євро при купівлі становить – 32.855, продажу – 33.413.
Курс російського рубля: купівля – 0.325, продаж – 0.376.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.828, продаж – 7.516.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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