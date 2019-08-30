У «Супернові» – акція на двокімнатні квартири*





Про це



Ціна – $ 36000. Можлива також розстрочка на вигідних умовах: перший внесок – від 10%. Акційні квартири розташовані в 3-4 під’їздах нового «великого» будинку. Його почали зводити на початку року, дві секції уже змуровані до верхніх поверхів. Особливість цього будинку у тому, що тут буде шість під’їздів, а перший поверх запланований під комерцію.



Квартира має два види планування («дзеркальні», де вітальня або ліворуч, або праворуч від коридору).



Посередині квартири - велика спальня (14,24 м²), з одного боку від неї - вітальня (20,94 м²), а з іншого - кухня (12,74 м²). Також тут роздільний санвузол і балкон.







Уже зараз «Супернова» є одним із найбільших комплексів у Луцьку. Загалом тут буде більше 800 квартир. Площа загальної території – 5,6 га, що дозволило облаштувати просторий дитячий майданчик, відділене місце для парковки, а також – зони для відпочинку із благоустроєм.







Про деталі акції та планування запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

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