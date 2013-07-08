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На Волині під час пожежі знайшли тіло чоловіка

На Волині під час пожежі знайшли тіло чоловіка
Пожежа сталася 4 жовтня у селі Вужиськ Ратнівського району.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у пресслужбі волинських рятувальників.

Так, близько 1 години ночі сталася пожежа у цегляній двохкімнатній літній кухні.

Пожежа виникла в житловій кімнаті. Вогонь знищив дах та перекриття літньої кухні, меблі, речі домашнього вжитку та внутрішнє оздоблення стін.

На місці пожежі виявили тіло чоловіка, 1970 року народження.

На гасіння пожежі виїжджали три пожежні авто. Локалізувати загоряння вдалося о 01.40, повністю ліквідувати о 02.03.

Причина пожежі встановлюється.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Ратнівський район, пожежа
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