На Волині під час пожежі знайшли тіло чоловіка





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Так, близько 1 години ночі сталася пожежа у цегляній двохкімнатній літній кухні.



Пожежа виникла в житловій кімнаті. Вогонь знищив дах та перекриття літньої кухні, меблі, речі домашнього вжитку та внутрішнє оздоблення стін.



На місці пожежі виявили тіло чоловіка, 1970 року народження.



На гасіння пожежі виїжджали три пожежні авто. Локалізувати загоряння вдалося о 01.40, повністю ліквідувати о 02.03.



Причина пожежі встановлюється.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пожежа сталася 4 жовтня у селі Вужиськ Ратнівського району.Про це повідомили у пресслужбі волинських рятувальників.Так, близько 1 години ночі сталася пожежа у цегляній двохкімнатній літній кухні.Пожежа виникла в житловій кімнаті. Вогонь знищив дах та перекриття літньої кухні, меблі, речі домашнього вжитку та внутрішнє оздоблення стін.На місці пожежі виявили тіло чоловіка, 1970 року народження.На гасіння пожежі виїжджали три пожежні авто. Локалізувати загоряння вдалося о 01.40, повністю ліквідувати о 02.03.Причина пожежі встановлюється.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію